Улюблений продукт українців стане ще дорожчим. Коли ціни можуть бити рекорди

Важливу роль у формуванні вартості відіграватимуть свята та попит

Чимало продуктів на новорічний період дорожчають, у їх перелік може потрапити і сало. Адже зростання попиту буде сприяти цьому процесу.

Що треба знати:

Сало подорожчає перед Новим роком, але не суттєво

Формування цін залежить від виду сала

Вже після першої декади січня ціна почне знижуватись

Про це розповів Олександр, приватний заготівельник з Васильківського району Київщини, "Телеграфу" у матеріалі "Улюблений продукт українців став делікатесом: чому ціни б'ють рекорди і коли варто робити запас".

За словами експерта, перед новорічними святами сало може ще трохи подорожчати через традиційне зростання попиту. Але цей стрибок цін не буде разючим чи суттєвим.

"Я не думаю, що ціни суттєво піднімуться. Пропозиція велика, а купівельна спроможність населення значно менша", — розповідає Олександр.

Скільки коштує сало, грудень 2025

Приватний заготівельний вважає, що під Новий рік ціни зростуть максимум на 20-30 гривень за кілограм. Це стосується всіх видів сала — від щоковини до генеральського. Але є хороша новина: після десятих чисел січня ціна впаде. Настане мертвий сезон, який триватиме до кінця лютого.

"Після Нового року, десь після десятих чисел, у другій декаді вона впаде. Буде мертвий сезон аж до кінця лютого. Кожен рік так — до війни, під час війни, після війни", — пояснює Олександр.

Він радить: якщо хочете заощадити, купуйте сало наприкінці грудня — початку січня. Багато людей так і роблять — закуповуються заздалегідь і кладуть у морозилку або на холодний балкон.

"Багато хто закупає, бо воно дешевше стає. Насправді трохи ціна на сало падає. Просто м'ясо беруть активніше і виходить, що залишилося сало", — резюмує Олександр.

