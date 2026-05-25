Не вбивайте їх: цей величезний страшний жук насправді корисний українцям (фото)

Дорослий жук живе лише кілька тижнів

Жуки-олені масово з'явилися в Україні — почався період їхнього виходу з-під землі. Жук — не лише справжній красень (попри роги та великий розмір), але й занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, що зникає.

Відео з жуками, з підписом "сезон рогатих танків на дорогах відкрито", опублікувала користувачка Threads з ніком Nigemidzu Koya. По руці дівчини повзає пара жуків — самець з розкішними рогами, та самиця.

Чому жуки-олені почали масово виповзати з-під землі

Личинка жука-оленя живе під землею в старій деревині від 4 до 6 років. Проте життя дорослого жука (імаго) триває всього кілька тижнів. Дорослі жуки зазвичай виходять на поверхню одночасно, наприкінці травня — у червні для пошуку пари та розмноження. Таким чином за короткий час на поверхню вилізають сотні жуків, які роками розвивалися під землею.

Жук-олень безпечний для людини та надзвичайно корисний для природи

Попри свій грізний вигляд і великі роги, цей найбільший жук в Україні та всій Європі, не становить загрози для людини. Самці мають роги, але не можуть сильно вщипнути ними людину, оскільки м'язам не вистачає сили для міцного стиснення. Водночас самка своїми короткими щелепами може вщипнути відчутніше, але теж не становить небезпеки.

При цьому вони є справжніми "санітарами" лісу. Головну користь жук приносить в стадії личинки, виконуючи титанічну роботу під землею протягом 4–6 років.

Утилізація мертвої деревини: личинки жука-оленя харчуються виключно мертвою, трухлявою деревиною, яка вже почала розкладатися (найчастіше це пні, коріння та відмерлі стовбури). Вони пришвидшують розкладання деревини, перетворюючи грубі рослинні залишки на гумус — родючий шар ґрунту, збагачуючи його поживними речовинами. При цьому здорові живі дерева личинки не чіпають.

Постачання мікроелементів у екосистему: діяльність личинок швидше повертає в екосистему мікроелементи, які роками були "законсервовані" у деревині. Завдяки цьому нові рослини, гриби та мікроорганізми швидше ростуть.

Їжа для птахів та тварин: Й дорослі жуки та їхні великі личинки є цінним джерелом їжі для багатьох лісових мешканців. На жуків полюють круки, сороки, сови, сорокопуди. Також харчуються ними кажани та борсуки. Личинками у пнях із задоволенням ласують дятли (особливо рідкісний зелений та чорний). Дикі кабани та лисиці розривають старі трухляві пні у пошуках личинок жука-оленя.

Жук-олень зникає, його охороняє Червона книга України

Комаху занесено до Червоної книги, бо жук-олень є рідкісним видом, що зникає. Головна причина зменшення його кількості — вирубка старих дубових лісів та прибирання трухлявої деревини, яка необхідна для розвитку личинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Вінниччині помітили отруйного жука. Він виробляє кантаридин — природну отруйну речовину, яка при потраплянні на шкіру здатна спричиняти подразнення та утворення пухирів.