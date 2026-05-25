Рус

Ця квітка біля паркану може обійтися власнику у штраф понад 8 тисяч: у кого схудне гаманець

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Звичайна клумба біля дому може обернутися штрафом Новина оновлена 25 травня 2026, 12:28
Звичайна клумба біля дому може обернутися штрафом. Фото Колаж "Телеграфу"

Хто матиме проблеми зі законом

Багато дачників висаджують на своїх ділянках звичні рослини, навіть не підозрюючи, що деякі з них можуть обернутися серйозними проблемами із законом. У певних випадках навіть "декоративна" клумба біля паркану може стати підставою для штрафу або кримінальної відповідальності.

Найчастіше мова йде про рослини з наркотичними речовинами, які іноді можуть самостійно з’являтися на ділянці. Про те, які штрафи за це передбачені, розповідає "Телеграф".

Яке покарання передбачено

За вирощування невеликої кількості таких рослин передбачено адміністративний штраф — від 306 до 1 700 грн, а також можливу конфіскацію насаджень. Це стосується, наприклад, до 100 рослин маку або до 10 кущів конопель.

Якщо кількість більша — настає вже кримінальна відповідальність. Йдеться про діапазон від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 рослин конопель. У таких випадках штраф може сягати 8 500 грн, також можливі пробаційний нагляд або обмеження волі до 3 років.

Коли покарання ще суворіше

Якщо особа вже мала судимість за подібні правопорушення, діяла у змові або вирощувала великі обсяги (понад 500 рослин маку чи понад 50 конопель), покарання може передбачати до 7 років позбавлення волі.

Якщо рослини виросли самі

Навіть у випадку самосіву власник землі зобов’язаний їх знищити. За ігнорування передбачені штрафи: від 170 до 510 грн для громадян і до 1 190 грн для посадових осіб.

Чи є винятки

Вирощування маку та конопель дозволене лише для наукових, навчальних або медичних цілей і виключно юридичними особами за наявності спеціальної ліцензії.

Квіти снодійного маку та коноплі не можна садити вдома, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність
За які рослини біля будинку можна отримати не лише штраф. Фото: інфографіка "Телеграф", створена ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можна отримати штраф за півонії.

Теги:
#Штраф #Порушення #Наркотичні речовини