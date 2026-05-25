Ця квітка біля паркану може обійтися власнику у штраф понад 8 тисяч: у кого схудне гаманець
Хто матиме проблеми зі законом
Багато дачників висаджують на своїх ділянках звичні рослини, навіть не підозрюючи, що деякі з них можуть обернутися серйозними проблемами із законом. У певних випадках навіть "декоративна" клумба біля паркану може стати підставою для штрафу або кримінальної відповідальності.
Найчастіше мова йде про рослини з наркотичними речовинами, які іноді можуть самостійно з’являтися на ділянці. Про те, які штрафи за це передбачені, розповідає "Телеграф".
Яке покарання передбачено
За вирощування невеликої кількості таких рослин передбачено адміністративний штраф — від 306 до 1 700 грн, а також можливу конфіскацію насаджень. Це стосується, наприклад, до 100 рослин маку або до 10 кущів конопель.
Якщо кількість більша — настає вже кримінальна відповідальність. Йдеться про діапазон від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 рослин конопель. У таких випадках штраф може сягати 8 500 грн, також можливі пробаційний нагляд або обмеження волі до 3 років.
Коли покарання ще суворіше
Якщо особа вже мала судимість за подібні правопорушення, діяла у змові або вирощувала великі обсяги (понад 500 рослин маку чи понад 50 конопель), покарання може передбачати до 7 років позбавлення волі.
Якщо рослини виросли самі
Навіть у випадку самосіву власник землі зобов’язаний їх знищити. За ігнорування передбачені штрафи: від 170 до 510 грн для громадян і до 1 190 грн для посадових осіб.
Чи є винятки
Вирощування маку та конопель дозволене лише для наукових, навчальних або медичних цілей і виключно юридичними особами за наявності спеціальної ліцензії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можна отримати штраф за півонії.