У Києві запропонували зробити безкоштовний проїзд

Автори ініціативи посилається на досвід інших обласних центрів

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У Києві пропонують запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для місцевих мешканців. Ініціатива передбачає використання "Карти киянина" для здійснення таких поїздок.

Відповідну петицію №14390 було опубліковано на сайті Київської міської ради. Її автором виступила Тетяна Компанець.

Суть пропозиції полягає в тому, щоб запозичити досвід Харкова та Кривого Рогу, де вже діє безкоштовний проїзд для мешканців міста.

Петиція про запровадження безкоштовного проїзду у Києві

"Це стане значущою соціальною підтримкою для киян особливо в умовах критичного зростання вартості проїзду у комунальному транспорті. Київ є найбагатшим містом України за рівнем економіки та бюджету, оскільки місто з найбільшою концентрацією бізнесу та населення", — каже автор петиції.

Одним із головних аргументів стала велика різниця у бюджетах міст:

Бюджет Києва за 2025 рік становив 90 мільярдів гривень

Бюджет Харкова (з безкоштовним проїздом для всіх) становив 20,5 мільярда гривень

Бюджет Кривого Рогу (з безкоштовним проїздом для городян) становив 8,1 мільярда гривень.

"Парадоксально, що місто з бюджетом у 90 млрд не може запровадити безкоштовний проїзд для своїх мешканців, тоді як бідні Харків та Кривий Ріг зробили це", — зазначила автор пропозиції.

Збір підписів стартував 16 липня і за кілька днів набрав 1089 голосів із необхідних 6000. Після цього документ офіційно потрапить на розгляд меру місту Віталій Кличко та депутати Київради. До кінця голосування залишилось 56 днів.

Вартість проїзду у Києві

дивлячись на подорожчання проїзду в комунальному транспорті столиці, поїздки, що залишилися, на транспортній карті Києва можна використовувати до 14 вересня 2026 року. З 15 липня вартість разової поїздки у комунальному транспорті Києва (метро та наземному) зросла до 30 гривень.

Нові ціни на проїзд у Києві

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подорожчання проїзду в метро може знизити ціни на таксі у Києві.