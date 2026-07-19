У Києві запропонували зробити безкоштовний проїзд
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Автори ініціативи посилається на досвід інших обласних центрів
У Києві пропонують запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для місцевих мешканців. Ініціатива передбачає використання "Карти киянина" для здійснення таких поїздок.
Відповідну петицію №14390 було опубліковано на сайті Київської міської ради. Її автором виступила Тетяна Компанець.
Суть пропозиції полягає в тому, щоб запозичити досвід Харкова та Кривого Рогу, де вже діє безкоштовний проїзд для мешканців міста.
"Це стане значущою соціальною підтримкою для киян особливо в умовах критичного зростання вартості проїзду у комунальному транспорті. Київ є найбагатшим містом України за рівнем економіки та бюджету, оскільки місто з найбільшою концентрацією бізнесу та населення", — каже автор петиції.
Одним із головних аргументів стала велика різниця у бюджетах міст:
- Бюджет Києва за 2025 рік становив 90 мільярдів гривень
- Бюджет Харкова (з безкоштовним проїздом для всіх) становив 20,5 мільярда гривень
- Бюджет Кривого Рогу (з безкоштовним проїздом для городян) становив 8,1 мільярда гривень.
"Парадоксально, що місто з бюджетом у 90 млрд не може запровадити безкоштовний проїзд для своїх мешканців, тоді як бідні Харків та Кривий Ріг зробили це", — зазначила автор пропозиції.
Збір підписів стартував 16 липня і за кілька днів набрав 1089 голосів із необхідних 6000. Після цього документ офіційно потрапить на розгляд меру місту Віталій Кличко та депутати Київради. До кінця голосування залишилось 56 днів.
Вартість проїзду у Києві
дивлячись на подорожчання проїзду в комунальному транспорті столиці, поїздки, що залишилися, на транспортній карті Києва можна використовувати до 14 вересня 2026 року. З 15 липня вартість разової поїздки у комунальному транспорті Києва (метро та наземному) зросла до 30 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подорожчання проїзду в метро може знизити ціни на таксі у Києві.