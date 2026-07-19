В Киеве предложили сделать бесплатный проезд

Авторы инициативы ссылается на опыт других областных центров

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве предлагают ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте для местных жителей. Инициатива предусматривает использование "Карты киевлянина" для совершения таких поездок.

Соответствующая петиция №14390 была опубликована на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступила Татьяна Компанец.

Суть предложения состоит в том, чтобы перенять опыт Харькова и Кривого Рога, где уже действует бесплатный проезд для жителей города.

Петиция о введении бесплатного проезда в Киеве

"Это станет значимой социальной поддержкой для киевлян особенно в условиях критического роста стоимости проезда коммунальным транспортом. Киев является самым богатым городом Украины по уровню экономики и бюджета, поскольку город с наибольшей концентрацией бизнеса и населения", — говорит автор петиции.

Одним из главных аргументов стала большая разница в бюджетах городов:

Бюджет Киева за 2025 год составил 90 миллиардов гривен

Бюджет Харькова (с бесплатным проездом для всех) составил 20,5 миллиарда гривен

Бюджет Кривого Рога (с бесплатным проездом для горожан) составил 8,1 миллиарда гривен.

"Парадоксально, что город с бюджетом в 90 млрд не может ввести бесплатный проезд для своих жителей, тогда как бедные Харьков и Кривой Рог сделали это", — отметила автор предложения.

Сбор подписей стартовал 16 июля и за несколько дней набрал 1089 голосов из необходимых 6000. После этого документ официально попадет на рассмотрение мэру городу Виталий Кличко и депутаты Киевсовета. До конца голосования осталось 56 дней.

Стоимость проезда в Киеве

есмотря на подорожание проезда в коммунальном транспорте столицы, оставшиеся поездки на транспортной карте Киева можно использовать до 14 сентября 2026 года. С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева (метро и наземном) выросла до 30 гривен.

Новые цены на проезд в Киеве

Новые цены на проезд в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подорожание проезда в метро может снизить цены на такси в Киеве.