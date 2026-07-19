Укр

В Киеве предложили сделать бесплатный проезд

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
На фоне роста тарифов обсуждается усиление поддержки горожан Новость обновлена 19 июля 2026, 14:50
На фоне роста тарифов обсуждается усиление поддержки горожан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Авторы инициативы ссылается на опыт других областных центров

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В Киеве предлагают ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте для местных жителей. Инициатива предусматривает использование "Карты киевлянина" для совершения таких поездок.

Соответствующая петиция №14390 была опубликована на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступила Татьяна Компанец.

Суть предложения состоит в том, чтобы перенять опыт Харькова и Кривого Рога, где уже действует бесплатный проезд для жителей города.

Петиция о введении бесплатного проезда в Киеве
Петиция о введении бесплатного проезда в Киеве

"Это станет значимой социальной поддержкой для киевлян особенно в условиях критического роста стоимости проезда коммунальным транспортом. Киев является самым богатым городом Украины по уровню экономики и бюджета, поскольку город с наибольшей концентрацией бизнеса и населения", — говорит автор петиции.

Одним из главных аргументов стала большая разница в бюджетах городов:

  • Бюджет Киева за 2025 год составил 90 миллиардов гривен
  • Бюджет Харькова (с бесплатным проездом для всех) составил 20,5 миллиарда гривен
  • Бюджет Кривого Рога (с бесплатным проездом для горожан) составил 8,1 миллиарда гривен.

"Парадоксально, что город с бюджетом в 90 млрд не может ввести бесплатный проезд для своих жителей, тогда как бедные Харьков и Кривой Рог сделали это", — отметила автор предложения.

Сбор подписей стартовал 16 июля и за несколько дней набрал 1089 голосов из необходимых 6000. После этого документ официально попадет на рассмотрение мэру городу Виталий Кличко и депутаты Киевсовета. До конца голосования осталось 56 дней.

Стоимость проезда в Киеве

есмотря на подорожание проезда в коммунальном транспорте столицы, оставшиеся поездки на транспортной карте Киева можно использовать до 14 сентября 2026 года. С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева (метро и наземном) выросла до 30 гривен.

Новые цены на проезд в Киеве
Новые цены на проезд в Киеве
Новые цены на проезд в Киеве
Новые цены на проезд в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подорожание проезда в метро может снизить цены на такси в Киеве.

Теги:
#Киев #Тариф #Проезд #Петиция #Бесплатный проезд