В Киеве предложили сделать бесплатный проезд
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Авторы инициативы ссылается на опыт других областных центров
В Киеве предлагают ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте для местных жителей. Инициатива предусматривает использование "Карты киевлянина" для совершения таких поездок.
Соответствующая петиция №14390 была опубликована на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступила Татьяна Компанец.
Суть предложения состоит в том, чтобы перенять опыт Харькова и Кривого Рога, где уже действует бесплатный проезд для жителей города.
"Это станет значимой социальной поддержкой для киевлян особенно в условиях критического роста стоимости проезда коммунальным транспортом. Киев является самым богатым городом Украины по уровню экономики и бюджета, поскольку город с наибольшей концентрацией бизнеса и населения", — говорит автор петиции.
Одним из главных аргументов стала большая разница в бюджетах городов:
- Бюджет Киева за 2025 год составил 90 миллиардов гривен
- Бюджет Харькова (с бесплатным проездом для всех) составил 20,5 миллиарда гривен
- Бюджет Кривого Рога (с бесплатным проездом для горожан) составил 8,1 миллиарда гривен.
"Парадоксально, что город с бюджетом в 90 млрд не может ввести бесплатный проезд для своих жителей, тогда как бедные Харьков и Кривой Рог сделали это", — отметила автор предложения.
Сбор подписей стартовал 16 июля и за несколько дней набрал 1089 голосов из необходимых 6000. После этого документ официально попадет на рассмотрение мэру городу Виталий Кличко и депутаты Киевсовета. До конца голосования осталось 56 дней.
Стоимость проезда в Киеве
есмотря на подорожание проезда в коммунальном транспорте столицы, оставшиеся поездки на транспортной карте Киева можно использовать до 14 сентября 2026 года. С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева (метро и наземном) выросла до 30 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подорожание проезда в метро может снизить цены на такси в Киеве.