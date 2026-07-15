Подорожчання проїзду в метро може знизити ціни на таксі в Києві. Як це можливо

На вартість поїздок впливатимуть одразу декілька факторів

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Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті у Києві з 15 липня не обов’язково призведе до зростання тарифу на таксі. Навпаки, теоретично можливий зворотний сценарій — зниження цін на поїздки.

Про це розповів транспортний експерт, викладач кафедри міського будівництва КНУСА, директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов у бліцінтерв’ю "Телеграфу": "Новий тариф 30 гривень: киян попередили про несподівані наслідки, які стосуватимуться кожного".

Він зазначив, що не очікує масового переходу з громадського транспорту до таксі. Навіть після подорожчання до 30 гривень розрив у ціні із таксі залишається кратним.

"Люди, які вже користуються таксі, апріорі готові платити більше, тому різкого зсуву в їх поведінці не відбудеться. Вплив на ринок таксі буде непрямим і розтягнутим у часі", — сказав Беспалов.

Нові ціни на проїзд у Києві

Як зміниться ціна на проїзд у Києві

Головним довгостроковим ефектом підвищення цін на проїзд експерт вважає зростання попиту на особистий транспорт. Для багатьох це буде електромобіль, особливо наскільки можна заряджатися за пільговим нічним тарифом. Тобто, зміна тарифів може більше вплинути не на ринок таксі, а на рішення людей купувати власне авто.

Зростання кількості автомобілів при цьому вплине на ринок таксі. Експерт вважає, що теоретично це може збільшити пропозицію на райдшерингових платформах і навіть трохи здешевити поїздки.

"Водночас більше автомобілів — це більше пробок і більше часу в дорозі, а час — одна зі складових тарифу таксі, тому поїздки все ж таки дорожчатимуть", — підкреслив він.

Дмитро Беспалов

Беспалов також називає низку факторів, які додатково тиснуть на тариф таксі. Перше — пальне: це вагома складова собівартості поїздки, і її подорожчання відчутно впливає на тариф.

"Друге — пропозиція скорочується, тому що водії таксі — це переважно чоловіки призовного віку: частину мобілізували, частина під ризиком мобілізації, а бронювання для таксистів, наскільки мені відомо, не існує — тим більше для тих, хто працює через платформи типу Uklon, Uber або Bolt", — пояснює співрозмовник.

При цьому різких змін у вартості поїздок чекати не варто. На думку Беспалова, наслідки підвищення тарифу виявлятимуться поступово і зовсім в інших місцях: у маршрутках, пробках та на майданчиках автодилерів, у збільшенні споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на проїзд у маршрутках у Києві.