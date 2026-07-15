Підвищення тарифів на проїзд у Києві є великою помилкою. Названо дві причини

Експерт попередив про проблеми

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Підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті у Києві є великою помилкою. Воно призведе до зменшення кількості пасажирів комунального транспорту та збільшення заторів у столиці.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів транспортний експерт, викладач кафедри міського будівництва КНУБА, директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов: Новий тариф 30 гривень: киян попередили про неочікувані наслідки, які торкнуться кожного

"Я вважаю це рішення великою помилкою, яка спричинить серйозне потрясіння в транспортній системі столиці. Середній коефіцієнт пересадки в місті був приблизно 1,5, тобто одна поїздка коштуватиме в середньому близько 45 гривень, туди й назад — близько 90. Для систематичних щоденних поїздок це вже дуже відчутні гроші, тож частина людей визнає деякі з них недоцільними і просто відмовиться, а це зниження мобільності населення й удар по економіці міста", — пояснив він.

Дмитро Беспалов

За словами Беспалова, він очікує, що більше киян почнуть користуватися приватними маршрутками, й там також зросте вартість проїзду. Однак, додає він, навіть після підвищення вони залишаться конкурентнішими за комунальний транспорт.

Головним довгостроковим ефектом підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті експерт називає те, що люди пересядуть на власні авто. Дехто купить електромобіль, особливо за можливості заряджатися за пільговим нічним тарифом. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення заторів.

Подорожчання проїзду у Києві з 15 липня — що відомо

З цього дня разова поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи фунікулері коштуватиме 30 грн — незалежно від виду транспорту. Єдиний квиток – 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації. При цьому вартість носія електронного квитка до тарифу не входить та оплачується окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна користуватися поїздками, що залишилися на транспортній карті Києва. Час обмежений.