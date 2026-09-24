Новий управитель "Моршинської" планує негайно розпочати аудит групи — Герман

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ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"", яке АРМА визначило переможцем конкурсу з відбору управителя арештованих корпоративних прав IDS Ukraine, планує негайно розпочати аудит групи. Про це заявив представник "Пріорітас" Сергій Герман на своїй сторінці у ФБ.

"Як незалежний управитель ми плануємо розпочати роботу з глибокого аудиту групи. Наша мета — забезпечити перехід від формального арешту корпоративних прав до реального економічного контролю держави над активом, — стверджує Герман. — Йдеться про контроль корпоративних рішень і фінансових потоків, збереження виробництва, робочих місць та ринкової вартості підприємств. Особливе завдання — не допустити виведення ресурсів і забезпечити надходження доходів на користь України".

Сергій Герман наголошує, що після завершення передбачених процедур та укладення договору, на підставі результатів повного аудиту команда "Пріоритас" планує запропонувати стратегію, яка дозволить збільшити надходження до державного бюджету та посилити позиції українських брендів на ринку.

"Завдання незалежного управителя — захистити національні інтереси. Вони мають працювати на українську економіку, збереження робочих місць і наповнення державного бюджету", — пише у ФБ Герман.

"Я долучився до команди "Пріорітас", маючи понад 14 років управлінського досвіду у виробництві питної води та безалкогольних напоїв. У різні роки очолював правління та був генеральним директором Київського заводу безалкогольних напоїв "Росинка", — зазначає Герман. — У команді відповідатиму за бізнесову стратегію, розвиток продуктових напрямів і підготовку рішень із технологічної модернізації виробництва".

Його колега Жанна Єфремова має багаторічний досвід у корпоративному праві та управлінні активами. За словами Германа, поєднання юридичної компетентності з практичним досвідом роботи в галузі дає нам можливість побудувати прозору й ефективну модель управління.

Герман переконаний, що можливий міжнародний судовий процес за позовом проти України не вплине на плани управителя, адже питання власності на актив не належить до його компетенції. "Якщо таке провадження буде розпочато, враховуючи, що активи наразі контролюються державою, саме держава вирішуватиме їхню подальшу долю. Зі свого боку ми віримо, що держава зможе довести законність та обґрунтованість арешту і передачі корпоративних прав в управління", — резюмує Герман.

Нагадаємо, 21 вересня 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА визначила ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"" переможцем процедури відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine, до складу якої входять підприємства, які виробляють продукцію під торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та ін.

Управитель бере зобов’язання виплачувати державі дивідендний дохід не менше 1 млрд грн (за вирахуванням винагороди управителя).