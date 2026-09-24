Какая зима будет в Киеве: коренная киевлянка назвала свою погодную примету
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Стоит ли готовиться к лютым морозам
Представители власти накануне зимы время от времени призывают украинцев рассматривать возможность внутренней миграции — оставлять крупные города и переезжать в сельскую местность. В то же время для многих семей такой сценарий может оказаться сложным из-за нехватки обустроенного жилья.
Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова: В 2027 году все кончится. Мы вернем территории и людей – Либанова о мобилизации женщин, беби-буме и мигрантах
Реально ли переселить украинцев в села
Либанова считает, что сама идея перемещения людей из крупных городов в сельскую местность не лишена смысла. В то же время она обращает внимание на условия, в которых должен происходить такой переезд.
"Я не понимаю, как это можно сделать. Возможно, это было бы неплохо. Во время Второй мировой Лондон бомбили страшно. И тогда детей вывезли в сельскую местность, а родители остались в городе работать. Поэтому что-то в этом есть. Но ведь вывозили в обустроенное и обжитое жилье", — сказала Либанова.
По ее словам, даже наличие дома в селе не гарантирует, что семья сможет без проблем там поселиться. Особенно сложным такой переезд может быть для семей с детьми и пожилыми людьми.
"Я сейчас живу в селе, в оборудованной хате, там все есть, но все равно проблем множество. А представьте себе, что семья со старыми родителями, детьми куда-то в село переехала. А оборудованных свободных хат там очень мало", — отметила демограф.
"У кого есть возможность — уже переехали"
Либанова также обратила внимание на то, что украинцы, которые имели возможность изменить место жительства, в значительной степени уже воспользовались ею.
"У кого есть возможность переехать, они уже давно переехали, поверьте", — подчеркнула она.
Таким образом, вопрос упирается не только в готовность людей оставить крупные города. Не менее важно, есть ли в сельской местности достаточно свободного и обустроенного жилья.
Какой будет зима
В то же время Либанова не ожидает, что предстоящая зима обязательно будет чрезвычайно суровой. Она ссылается на собственный опыт жизни в Киеве.
"И, честно говоря, я не верю, что будет такая уж страшная зима. Я родилась в Киеве, всю жизнь здесь прожила и двух подряд таких морозных зим, как последняя в Киеве, не бывает", — сказала Либанова.
Она также отметила, что Украина уже сделала определенные шаги для подготовки к новому отопительному сезону.
"Кроме того, мы все же многое сделали в плане подготовки к зиме. В большинстве ОСМД, например, есть генераторы", — добавила Элла Либанова.
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