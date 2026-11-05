Чи доведеться киянам набирати воду в бюветах: що відбувається з системою водопостачання

РФ намагається позбавити киян найнеобхідніших ресурсів

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Внаслідок російських атак по енергетичній системі у Києві виникають перебої з водопостачанням. Проте, навіть за сильного бажання, ворог не зможе залишити жителів столиці без води.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, зруйнувати об'єкти водопостачання не просто.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Кличко перебільшує": експерт про загрозу енергооб'єктам в Києві, воду і повернення до легких графіків відключень

Експерт наголосив, що заяви мера Києва Віталія Кличка про катастрофічні наслідки російських атак на об'єкти комунального господарства виглядають дещо перебільшеними. Адже ворог навряд чи здатен позбавити киян водопостачання.

"Мер, на жаль, перебільшує складність, або висловився не зовсім точно. Об'єкти водопостачання самі по собі зруйнувати непросто, і такої загрози зараз немає", — сказав Харченко.

Водночас він зазначив, що росіяни можуть пробувати атакувати об'єкти водопостачання. Але, крім короткострокового ефекту від знеструмлення насосних станцій, він нічого не отримає.

"Удари по водопостачанню можливі, проте Київ непросто залишити без води. Місто має не просто дубльовану, а потрійну систему водопостачання, а ще бювети, розташовані по всьому Києву, які є останньою лінією оборони. Але я абсолютно певен, що до регулярного використання бюветів справа не дійде", — наголосив Харченко.

Олександр Харченко

Де можна набрати питну воду в Києві

В місті працює розгалужена мережа бюветних комплексів. Найближчий бювет можна знайти на електронній карті КП "Київводфонд" або на міській мапі kyiv.news, де позначені бювети.

Розташування бюветів в Києві. Мапа kyiv.news

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олександр Харченко відповів, чи вистачить тепла взимку, якщо київські ТЕЦ більше не виробляють електроенергію.