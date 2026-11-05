Майже кілограм солодощів: чим здивував найважчий новорічний подарунок Roshen (відео)

Чим наповнили новорічну "Годівничку"

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Компанія Roshen представила новорічний подарунковий набір "Годівничка", який вирізняється не лише солодощами, а й незвичайним пакуванням. Усередині — 50 цукерок і шоколадних виробів загальною вагою майже кілограм.

Огляд подарунка опублікував блогер di.yanch в Instagram. Він продемонстрував цьогорічний асортимент, а також поділився враженнями від того, наскільки змінилося наповнення порівняно з попередніми роками.

Що поклали в новорічну "Годівничку"

У коробці зібрали 50 солодощів, серед них — льодяники на паличках, желейки у формі бананів і ведмедиків, "Шалена бджілка", Galaretka та Milky Splash.

Не обійшлося й без класичних цукерок Roshen. У наборі є шоколадна фігурка Святого Миколая заввишки 9 см, по чотири "Червоних маки" та "Ромашки", а також шість цукерок "Монблан" із різними начинками. Останні особливо сподобалися блогеру — він назвав їх смачними.

Наповнення подарунку "Годівничка"

Серед інших солодощів — вафельні цукерки, Roshetto, "Сливки-ленивки" та шоколадний батончик із кокосом і мигдалем. Останній також отримав схвальну оцінку.

А ось солодощі з горіхами, арахісом і карамеллю особливого захоплення не викликали. У подарунку є Candy Nut, Krock та TIDBIT, і саме такі цукерки блогер назвав не надто вдалим вибором.

"Цукерки з арахісом, горіхами та іншим, те, що дуже важко жується", — пояснив він.

Цукерки з горіхами

Чим особлива коробка подарунка

"Годівничка" відрізняється від звичайних солодких наборів не лише вагою, а й пакуванням. Коробка має форму годівнички для птахів, тому після свят її можна підвісити на вулиці та використовувати для підгодовування пернатих.

"Годівничка" від Roshen

Чи змінилося наповнення цього року

Окремо автор огляду звернув увагу на те, що асортимент новорічних подарунків Roshen із року в рік залишається приблизно однаковим. Попри окремі новинки, загальна концепція набору суттєво не змінилася.

"Із року в рік ми бачимо плюс-мінус одне і те саме наповнення подарунків Roshen", — підсумував блогер.

Наповнення подарунку

Отже, найважчий новорічний подарунок Roshen важить 919 грамів і містить 50 солодощів. За таку "Годівничку" доведеться заплатити 449 гривень 75 копійок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всередині найдешевшого та найдорожчого новорічних подарунків Roshen.