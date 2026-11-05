Подряпини на меблях зникнуть без дорогих засобів: допоможе звичайний волоський горіх

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Невеликі подряпини на дерев’яних меблях допоможе зробити менш помітними звичайний волоський горіх. Знадобляться очищене ядро, м’яка суха тканина й кілька хвилин.

Цим домашнім способом догляду за меблями поділилася користувачка Instagram.

Як обробити подряпину волоським горіхом

Візьміть очищений волоський горіх і кілька разів проведіть ядром по подряпині. Робіть це обережно, бажано вздовж деревних волокон. Цей спосіб найкраще підходить для дрібних пошкоджень дерев’яної поверхні.

Залиште меблі на кілька хвилин, щоб олії подіяли на пошкоджену ділянку. Потім відполіруйте її м’якою сухою тканиною. Спеціальний засіб для такого маскування не потрібен.

Подряпини на меблях

Поверхню натирають горіхом

Олії та пігменти горіха затемнюють пошкоджені ділянки деревини

Як волоський горіх маскує подряпини

Подряпина часто впадає в око через різницю у відтінках: коли пошкоджується захисне покриття деревини, ділянка стає світлішою за решту поверхні. Горіх допомагає зменшити цей контраст.

Ядро містить природні олії та пігменти. Вони проникають у відкриті ділянки деревини й трохи затемнюють їх, наближаючи за кольором до решти поверхні.

Якого результату чекати та коли потрібна реставрація

Волоський горіх маскує подряпину, але фізично її не усуває. Результат залежить від глибини пошкодження, кольору деревини й типу покриття. Ефект може бути тимчасовим.

Жири з ядра можуть залишити сліди на поверхні та вплинути на деякі види лакового покриття. Тож спершу випробуйте спосіб на непомітній ділянці меблів. Для глибоких подряпин, сколів і пошкоджень ламінованого покриття знадобляться спеціальні реставраційні засоби.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялася назва "грецький горіх", якщо його батьківщина зовсім не Греція.