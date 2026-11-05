Придется ли киевлянам набирать воду в бюветах: что происходит с системой водоснабжения

РФ пытается лишить киевлян самых необходимых ресурсов

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В результате российских атак по энергетической системе в Киеве возникают перебои с водоснабжением. Однако, даже при сильном желании, враг не сможет оставить жителей столицы без воды.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, разрушить объекты водоснабжения не просто.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воде и возврате к легким графикам отключений

Эксперт подчеркнул, что заявления мэра Киева Виталия Кличко о катастрофических последствиях российских атак на объекты коммунального хозяйства выглядят несколько преувеличенными. Ведь враг вряд ли способен лишить киевлян водоснабжения.

"Мэр, к сожалению, преувеличивает сложность или высказался не совсем точно. Объекты водоснабжения сами по себе разрушить непросто, и такой угрозы сейчас нет", — сказал Харченко.

В то же время он отметил, что россияне могут пытаться атаковать объекты водоснабжения. Но, кроме краткосрочного эффекта от обесточивания насосных станций, они ничего не получат.

"Удары по водоснабжению возможны, однако Киев непросто оставить без воды. Город имеет не просто дублированную, а тройную систему водоснабжения, а еще бюветы, расположенные по всему Киеву, которые являются последней линией обороны. Но я абсолютно уверен, что до регулярного использования бюветов дело не дойдет", — подчеркнул Харченко.

Александр Харченко

Где можно набрать питьевую воду в Киеве

В городе работает разветвленная сеть бюветных комплексов. Ближайший бювет можно найти на электронной карте КП "Киевводфонд" или на городской карте kyiv.news, где обозначены бюветы.

Расположение бюветов в Киеве. Карта kyiv.news

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Александр Харченко ответил, хватит ли тепла зимой, если киевские ТЭЦ больше не производят электроэнергию.