Проігнорували у Білому домі: як Меланія Трамп осоромила російську омбудсменку

Перша леді США переплутала ім’я Лантратової, а слова так і не дали

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Російська омбудсменка Яна Лантратова виявилася єдиним представником російської та української делегацій, якій не надали слова під час церемонії з Меланією Трамп у Білому домі. Крім того, звертаючись до неї, перша леді США переплутала її ім’я.

Це можна було помітити на офіційній трансляції заходу у Білому домі, що відбулася у четвер, 5 листопада.

"Висловлюю глибоку вдячність пані Анні Лантратової, уповноваженій з прав людини в Російській Федерації. Ваша самовіддана робота дарує надію і повертає гідність людям, чиї життя зруйнувала війна. Дякую вам", — сказала Меланія Трамп.

Це єдина згадка про Лантратову, яку було виголошено під час церемонії у Білому домі. Також вона не виступала на церемонії, а під час офіційної трансляції з Білого дому її навіть не було видно.

Промову з російського боку сказав лише спецпредставник глави Росії Кирило Дмитрієв.

З українського боку спочатку виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а згодом уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який передав Меланії Трамп Орден княгині Ольги І ступеня.

Варто зазначити, що Лантратова відома своїми різкими антиамериканськими висловлюваннями. Наведемо лише один приклад, коли навесні 2024 року вона назвала чинного тоді президента США Джо Байдена, його радника з держбезпеки Джейка Саллівана, держсекретаря Ентоні Блінкена та його заступницю Вікторію Нуланд частиною "міжнародної злочинної банди, яка методично практикує тероризм як метод зовнішньої політики".

Вона також брала участь у вивезенні дітей з анексованих регіонів. 19 березня 2024 року СБУ повідомила їй про підозру у примусовій депортації дітей із Херсона. При цьому діяльність першої леді США спрямовано на возз’єднання розділених війною сімей.

Нагадаємо, після завершення евакуації українців із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець пояснив, чому звертається до російської омбудсменки Яни Лантратової на ім’я та по батькові. За його словами, дипломатичний етикет допомагає досягати результатів у переговорах.