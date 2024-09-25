Невідомі стріляли по авто з вогнепальної зброї у Кривому Розі: є поранені (фото)

Справу відкрили за статтею "Замах на умисне вбивство"

У середу, 25 вересня, у Кривому Розі вдень сталась стрілянина, є поранені. Правоохоронці для затримання стрілків в області ввели спеціальну поліцейську спецоперацію.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Там зазначили, що 25 вересня, близько 16:00 в Інгулецькому районі невідомі стріляли з Renault Traffic білого кольору по автомобілю Skoda.

Внаслідок цього, є постраждалі два чоловіка, які отримали вогнепальні поранення. Наразі вони у лікарні.

Зазначається, що перед ти, як вчинити замах, автівку постраждалих переслідували на Volkswagen Golf сірого кольору.

Автівку, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали, а стрільців ні. Зараз поліція встановлює місцезнаходження злочинців.

Справу відкрили за статтею "Замах на умисне вбивство". Відомо, що нападників було двоє. На фото Skoda, у яку влучили стрілки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Вишгороді, що на Київщині, невідомий чоловік відкрив стрілянину з балкона одного з відпочинкових комплексів. Подія сталася 24 вересня.