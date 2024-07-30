В Одесі помічник нардепа стріляв в однопартійця: всі подробиці скандалу з бійкою

Офіційної інформації щодо конфлікту поки немає

В Одесі між представниками партії "Батьківщина" стався конфлікт, який згодом закінчився стріляниною. Його учасниками були голова партійного осередку Болградського району Сергій Шутов та заступник голови Одеської обласної організації партії Олександр Хмільківський.

Джерела "Телеграфу" в "Батьківщині" підтвердили інформацію про інцидент, який шириться мережею. Повідомляється, що Шутов, який був помічником народного депутата від цієї партії Валерія Дубіля, нібито прийшов до помешкання Хмільківського з вимогою віддати певну суму грошей. За чутками, мова може йти про гроші, які призначались для самого нардепа.

Зазначається, що Хмільківський відмовився давати гроші та декілька раз вдарив Шутова в обличчя. У відповідь на це помічник нардепа Шутов здійснив постріли з травматичного пістолета. Згодом Хмільківський нібито написав заяву в поліцію на Шутова.

За даними джерел "Телеграфу", після цього інциденту Дубіль намагається всіляко відсторонитись від Шутова. Нібито мова навіть йде про звільнення з посади помічника, однак достеменно підтвердити цю інформацію наразі не можемо. Зазначимо, що на сайті Верховної Ради України прізвище Шутова відсутнє серед списку помічників нардепа Дубіля.

Варто зазначити, що в партії "Батьківщина" поки не коментували інформацію про конфлікт. Проте за додатковою інформацією "Телеграф" звернеться безпосередньо до нардепа Дубіля, а також до поліції щодо вказаного інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.