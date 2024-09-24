Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у відпочинковому комплексі на Київщині

Невідомий стріляв з балкона відпочинкового комплексу

У Вишгороді, що на Київщині, невідомий чоловік відкрив стрілянину з балкона одного з відпочинкових комплексів. Подія сталася 24 вересня близько 18:00.

Зловмисник здійснив кілька пострілів. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляється на офіційному вебпорталі Національної поліції в Київської області.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, вилучили зброю і затримали 36-річного мешканця Києва. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, кажуть правоохоронці.

Зброю, яку використовував киянин, відправили на проведення експертизи. За фактом події розпочато досудове розслідування.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, яка стосується грубого порушення громадського порядку.

Наразі проводяться слідчі дії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Вишгородська окружна прокуратура. Слідчі вже вирішують питання про вручення підозри затриманому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чоловік стріляв у людей в магазині на Київщині. Він поранив продавчиню і власника закладу, та втік.