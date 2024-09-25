Неизвестные стреляли по авто из огнестрельного оружия в Кривом Роге: есть раненые (фото)

Дело открыли по статье "Покушение на умышленное убийство"

В среду, 25 сентября, в Кривом Роге днем произошла стрельба, есть ранены. Правоохранители для задержания стрелков в области ввели полицейскую спецоперацию.

Об этом сообщает местное издание "Свои". Там отметили, что 25 сентября около 16:00 в Ингулецком районе неизвестные стреляли из Renault Traffic белого цвета по автомобилю Skoda.

В результате, есть пострадавшие два человека, получившие огнестрельные ранения. Пока они в больнице.

Отмечается, что перед тем, как совершить покушение, автомобиль пострадавших преследовали на Volkswagen Golf серого цвета.

Автомобиль, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали, а стрелков нет. Сейчас полиция устанавливает местонахождение преступников.

Дело открыли по статье "Покушение на умышленное убийство". Известно, что нападавших было двое. На фото Skoda, в которую попали стрелки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Вышгороде Киевской области неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона одного из комплексов отдыха. Событие произошло 24 сентября.