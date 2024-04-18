Порошенко, Скрипка і ще сотні людей попрощалися з письменником Дмитром Капрановим

"Телеграф" дізнався як Київ провів в останню путь українського публіциста

У четвер, 18 квітня, близько сотні людей линули до храму, щоб провести в останню путь Дмитра Капранова — відомого письменника, видавця, публіциста та громадського діяча. Він раптово пішов з життя 16 квітня у віці 56 років. Як повідомив його брат-близнюк, причиною стала зупинка серця.

Церемонія відспівування розпочалася близько 11 години ранку в Михайлівському Золотоверхому соборі. Тож попри негоду та повітряну тривогу, вулиці поряд були вщент заповнені людьми. Серед присутніх у храмі були як прості українці, так і відомі особистості.

Попрощатися прийшло багато небайдужих громадян

Зокрема проститися прийшли колишній президент Петро Порошенко, співак Олег Скрипка, актор та військовий Ахтем Сейтаблаєв, Роксолана Хмара — удова нещодавно померлого українського письменника Cтепана Хмари.

Петро Олексійович особисто висловив співчуття родині Капранових

Аби уважити пам’ять покійного письменника традиційно люди принесли багато квітів: червоні тюльпани, білі троянди, гвоздики у жовто-блакитних кольорах українського прапора.

У квітах була вся труна

Віталій Капранов, був одягнений у чорну вишиту сорочку з вишивкою. Він ледве стримував сльози, коли його брата востаннє проводжали в останню путь. Сьогодні плакали як чоловіки, так і жінки.

Брат-близнюк покійного Дмитра Капранова

Ця втрата стала важкою для багатьох

Священник під час відспівування наголосив на великому внеску Дмитра в розвиток української мови, літератури та церкви.

— Він зробив багато добрих справ для всієї України. Дмитро народився, щоб розповідати правду про історію та відроджувати її. Для того, щоб в Україні звучало українське слово та була українська книга. Він був представником інтелігенції, тому ми навіть не можемо оцінити велич цієї втрати — оповів отець.

Пізніше церемонія продовжилася на Байковому кладовищі. Тут, у великій залі рідні проголошували останні слова про пам’ять Дмитра. Рідні, друзі та колеги по перу згадували його добру і світлу душу, творчу наполегливість, гарячу любов до України та невтомну працю на благо народу. Кожен, чиї життєві дороги перетиналися з Дмитром, намагався розповісти якусь цікаву чи потішну історію, повʼязану з його іменем.

Наостанок усі присутні заспівали гімн України

Як розповіли "Телеграфу" близькі Дмитра, письменника вирішили кремувати. Однак через велику чергу у крематорії поховання відбудеться орієнтовно за тиждень.

Нагадаємо, брати Капранови народилися 1967 року в місті Дубосари, нинішня Молдова. Дитинство та юність пройшли в Очакові на Миколаївщині. Вищу освіту вони здобули в Росії, а 1988 року, одружившись на сестрах-близнючках, переїхали до Москви. Там на початку 90-х був потужний український діаспорний рух, до якого долучилися і брати, видаючи газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати".

1998 року Капранови повернулися в Україну та оселилися у Києві, де видали свою першу книгу "Кобзар 2000". Своє повернення вони пояснювали неможливістю повноцінно реалізувати себе як творчих людей у Росії.

2019 року брати створили свій YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідають про історію України. Так їм вдалося популяризували українську історію та культуру серед молоді.

А з 24 лютого 2022 року, від самого початку російського вторгнення, Капранови взяли до рук зброю та боролися з окупантами у складі полку "Азов".