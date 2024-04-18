Рус

Порошенко, Скрипка і ще сотні людей попрощалися з письменником Дмитром Капрановим

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Він належав до української інтелігенції Новина оновлена 18 квітня 2024, 16:14
Він належав до української інтелігенції. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" дізнався як Київ провів в останню путь українського публіциста

У четвер, 18 квітня, близько сотні людей линули до храму, щоб провести в останню путь Дмитра Капранова — відомого письменника, видавця, публіциста та громадського діяча. Він раптово пішов з життя 16 квітня у віці 56 років. Як повідомив його брат-близнюк, причиною стала зупинка серця.

Церемонія відспівування розпочалася близько 11 години ранку в Михайлівському Золотоверхому соборі. Тож попри негоду та повітряну тривогу, вулиці поряд були вщент заповнені людьми. Серед присутніх у храмі були як прості українці, так і відомі особистості.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
Попрощатися прийшло багато небайдужих громадян

Зокрема проститися прийшли колишній президент Петро Порошенко, співак Олег Скрипка, актор та військовий Ахтем Сейтаблаєв, Роксолана Хмара — удова нещодавно померлого українського письменника Cтепана Хмари.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова - Петро Порошенко
Петро Олексійович особисто висловив співчуття родині Капранових

Аби уважити пам’ять покійного письменника традиційно люди принесли багато квітів: червоні тюльпани, білі троянди, гвоздики у жовто-блакитних кольорах українського прапора.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
У квітах була вся труна

Віталій Капранов, був одягнений у чорну вишиту сорочку з вишивкою. Він ледве стримував сльози, коли його брата востаннє проводжали в останню путь. Сьогодні плакали як чоловіки, так і жінки.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
Брат-близнюк покійного Дмитра Капранова
Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
Ця втрата стала важкою для багатьох

Священник під час відспівування наголосив на великому внеску Дмитра в розвиток української мови, літератури та церкви.

— Він зробив багато добрих справ для всієї України. Дмитро народився, щоб розповідати правду про історію та відроджувати її. Для того, щоб в Україні звучало українське слово та була українська книга. Він був представником інтелігенції, тому ми навіть не можемо оцінити велич цієї втрати — оповів отець.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова

Пізніше церемонія продовжилася на Байковому кладовищі. Тут, у великій залі рідні проголошували останні слова про пам’ять Дмитра. Рідні, друзі та колеги по перу згадували його добру і світлу душу, творчу наполегливість, гарячу любов до України та невтомну працю на благо народу. Кожен, чиї життєві дороги перетиналися з Дмитром, намагався розповісти якусь цікаву чи потішну історію, повʼязану з його іменем.

Фото прощання та поховання Дмитра Капранова
Наостанок усі присутні заспівали гімн України

Як розповіли "Телеграфу" близькі Дмитра, письменника вирішили кремувати. Однак через велику чергу у крематорії поховання відбудеться орієнтовно за тиждень.

Нагадаємо, брати Капранови народилися 1967 року в місті Дубосари, нинішня Молдова. Дитинство та юність пройшли в Очакові на Миколаївщині. Вищу освіту вони здобули в Росії, а 1988 року, одружившись на сестрах-близнючках, переїхали до Москви. Там на початку 90-х був потужний український діаспорний рух, до якого долучилися і брати, видаючи газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати".

1998 року Капранови повернулися в Україну та оселилися у Києві, де видали свою першу книгу "Кобзар 2000". Своє повернення вони пояснювали неможливістю повноцінно реалізувати себе як творчих людей у Росії.

2019 року брати створили свій YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідають про історію України. Так їм вдалося популяризували українську історію та культуру серед молоді.

А з 24 лютого 2022 року, від самого початку російського вторгнення, Капранови взяли до рук зброю та боролися з окупантами у складі полку "Азов".

Теги:
#Україна #Культура #Київ #Капранови #Прощання #Брати Капранови