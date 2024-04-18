Порошенко, Скрипка и еще сотни людей простились с писателем Дмитрием Капрановым

"Телеграф" узнал, как Киев провел в последний путь украинского публициста

В четверг, 18 апреля, около сотни человек устремились в храм, чтобы провести в последний путь Дмитрия Капранова — известного писателя, издателя, публициста и общественного деятеля. Он внезапно ушел из жизни 16 апреля в возрасте 56 лет. Как сообщил его брат-близнец, причиной стала остановка сердца.

Церемония отпевания началась около 11 часов утра в Михайловском Златоверхом соборе. Поэтому, несмотря на непогоду и воздушную тревогу, улицы рядом были полностью заполнены людьми. Среди присутствующих в храме были простые украинцы, так и известные личности.

Попрощаться пришли многие неравнодушные граждане

В частности, проститься пришли бывший президент Петр Порошенко, певец Олег Скрипка, актер и военный Ахтем Сейтаблаев, Роксолана Хмара — вдова недавно умершего украинского писателя Степана Хмары.

Петр Алексеевич лично выразил соболезнования семье Капрановых

Чтобы учесть память покойного писателя, традиционно люди принесли много цветов: красные тюльпаны, белые розы, гвоздики в желто-голубых цветах украинского флага.

В цветах был весь гроб

Виталий Капранов был одет в черную вышитую рубашку с вышивкой. Он едва сдерживал слезы, когда его брата последний раз провожали в последний путь. Сегодня плакали как мужчины, так и женщины.

Брат-близнец покойного Дмитрия Капранова

Эта потеря стала тяжелой для многих

Священник во время отпевания отметил большой вклад Дмитрия в развитие украинского языка, литературы и церкви.

– Он сделал много хороших дел для всей Украины. Дмитрий родился, чтобы рассказывать правду об истории и возрождать ее. Для того чтобы в Украине звучало украинское слово и была украинская книга. Он был представителем интеллигенции, поэтому мы даже не можем оценить величие этой потери – говорил отец.

Позже церемония продолжилась на Байковом кладбище. Здесь, в большом зале, родные провозглашали последние слова о памяти Дмитрия. Родные, друзья и коллеги по перу вспоминали его добрую и светлую душу, творческую настойчивость, горячую любовь к Украине и неутомимый труд на благо народа. Каждый, чьи жизненные дороги пересекались с Дмитрием, пытался рассказать какую-нибудь интересную или забавную историю, связанную с его именем.

Напоследок все присутствующие спели гимн Украины

Как рассказали "Телеграфу" близкие Дмитрия, писателя решили кремировать. Однако из-за большой очереди в крематории захоронение состоится ориентировочно через неделю.

Напомним, братья Капрановы родились в 1967 году в городе Дубосары, нынешняя Молдова. Детство и юность прошли в Очакове Николаевской области. Высшее образование они получили в России, а в 1988 году, женившись на сестрах-близнецах, переехали в Москву. Там в начале 90-х было мощное украинское диаспорное движение, к которому присоединились и братья, издавая газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

В 1998 году Капрановы вернулись в Украину и поселились в Киеве, где издали свою первую книгу "Кобзарь 2000". Свое возвращение они объясняли невозможностью полноценно реализовать себя как творческих людей в России.

В 2019 году братья создали свой YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывают об истории Украины. Так им удалось популяризировать украинскую историю и культуру среди молодежи.

С 24 февраля 2022 года, с самого начала российского вторжения, Капрановы взяли в руки оружие и боролись с оккупантами в составе полка "Азов".