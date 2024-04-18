У Росії скандал через улюбленого філософа Путіна: Кремль "не обговорює", що той підтримував Гітлера

Філософ відкрито називав себе фашистом та привітав прихід Адольфа Гітлера до влади в Німеччині

Президент Росії Володимир Путін неодноразово називав філософа Івана Ільїна, який підтримував Гітлера та Муссоліні, найближчим йому за духом. Але на тлі створення на його честь школи у Росії розгорівся скандал.

Кремль не буде ставати частиною дискусії з приводу створення у Російському державному гуманітарному університеті (РДГУ) Вищої політичної школи імені філософа Івана Ільїна, яку очолив Олександр Дугін. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час проєкту "Обережно Media" Ксенії Собчак.

"Ми не хотіли б бути частиною цієї дискусії. Президент справді неодноразово цитував Ільїна. Та й, у будь-якому випадку, образи Дугіна вважаємо неприпустимими", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що у РДГУ у липні 2023 року з'явилась вища політична школа імені Івана Ілліна. Але у квітні 2024 року студенти університету запустили петицію з вимогою перейменувати навчально-науковий центр, вони виступили проти її створення. Вже понад 17 тисяч осіб підписали петицію. Окрім цього депутат Держдуми від КПРФ Денис Парфьонов виступив вимогою перейменувати школу, він написав відповідного листа до РДГУ.

За словами ректора РДГУ Олександра Безбородова, студенти, які вимагають перейменувати навчальний центр, виступили "на користь українських спецслужб"

Проте, на думку депутата Держдуми від КПРФ Володимира Ісакова, міністерство освіти та прокуратура має перевірити законність створення у РДГУ школи імені Івана Ільїна. За словами депутата, погляди Івана Ільїна підпадають під статтю Кримінального кодексу "Реабілітація нацизму", адже філософ відкрито називав себе фашистом, привітав прихід Адольфа Гітлера до влади в Німеччині та схвалював політику Беніто Муссоліні в Італії.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав українську "формулу миру" несумісною з планом Китаю і спробував пожартувати про упряжку.