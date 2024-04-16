Помер відомий український письменник, публіцист, громадський діяч Дмитро Капранов

Раптово пішов з життя у віці 56 років

Вранці вівторка, 16 квітня, раптово у віці 56 років помер Дмитро Капранов. Він відомий Україні та світові разом зі своїм братом-близнюком Віталієм як письменник, публіцист, громадський діяч та блогер.

Про це повідомили на сторінці письменників у Facebook. Зазначається, що про дату та місце прощання буде повідомлено. А всі подальші заплановані заходи скасовуються.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Дмитра Капранова

У 2019 році Дмитро разом з Віталієм створили свій ютуб-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України. А після початку повномасштабного вторгнення брати Капранови вступили до лав полку Азов

Публіцистична та письменницька діяльність братів почалась ще до здобуття Україною Незалежності. Так у 90-х у Москві брати долучились до потужного українського діаспорного руху. Тоді Дмитро та Віталій видавали московську українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". Також у цей же період їм випало особисто познайомитись з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тоді він був у Собчака не те що підмітайлом, але ходив за ним із валізою", — згадував Віталій.

Брати у 90-х роках написали свою першу книжку "Кобзар 2000". Працювали над нею Дмитро та Віталій 10 років, а завершили роботу вже 1998 р. у Києві, адже вирішили повернутися в Україну, бо за кордоном їм не особливо усміхалася перспектива самореалізації.

Що видали брати:

2001 р. вийшов "Кобзар 2000" братів з ілюстраціями.

Восени 2004 вийшов друком другий роман Капранових "Приворотне зілля".

2006 читачі побачили третій їх роман "Розмір має значення".

2007 видали книгу своїх статей "Закон Братів Капранових".

У вересні 2008 року презентували "Нові розділи до "Кобзаря 2000"".

Восени 2009 року видали свою першу книжку для дітей "Зоряний вуйко".

Восени 2010 року вийшов "Кобзар 2000 + Нові розділи + Найновіші розділи".

У вересні 2011 року — "Щоденник моєї секретарки". Влітку вийшла електронна версія книги, восени — паперова. Цей роман суттєво відрізняється від попередніх творів Братів.

На Форумі видавців 2012 представили друге видання "Приворотного зілля".

2013 року брати Капранови видали, як зазначено в анотації, "для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями", 80-сторінкову "Мальовану історію Незалежності України".

2016 рік світ побачив роман "Забудь-річка".

2017 рік було видано книгу "Майдан. Таємні файли".

2018 рік видано любовний роман "Справа Сивого".

2019 рік видана біографічна книга "Паперові солдати".

2020 рік видано книгу "Рута".

Раніше "Телеграф" писав, що у віці 94 років помер видатний учений Пітер Хіггс. Він передбачив існування однієї з елементарних частинок, яка після відкриття через півстоліття була названа на його честь.