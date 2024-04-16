Помер відомий український письменник, публіцист, громадський діяч Дмитро Капранов
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Раптово пішов з життя у віці 56 років
Вранці вівторка, 16 квітня, раптово у віці 56 років помер Дмитро Капранов. Він відомий Україні та світові разом зі своїм братом-близнюком Віталієм як письменник, публіцист, громадський діяч та блогер.
Про це повідомили на сторінці письменників у Facebook. Зазначається, що про дату та місце прощання буде повідомлено. А всі подальші заплановані заходи скасовуються.
"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Дмитра Капранова
У 2019 році Дмитро разом з Віталієм створили свій ютуб-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України. А після початку повномасштабного вторгнення брати Капранови вступили до лав полку Азов
Публіцистична та письменницька діяльність братів почалась ще до здобуття Україною Незалежності. Так у 90-х у Москві брати долучились до потужного українського діаспорного руху. Тоді Дмитро та Віталій видавали московську українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". Також у цей же період їм випало особисто познайомитись з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Тоді він був у Собчака не те що підмітайлом, але ходив за ним із валізою", — згадував Віталій.
Брати у 90-х роках написали свою першу книжку "Кобзар 2000". Працювали над нею Дмитро та Віталій 10 років, а завершили роботу вже 1998 р. у Києві, адже вирішили повернутися в Україну, бо за кордоном їм не особливо усміхалася перспектива самореалізації.
Що видали брати:
- 2001 р. вийшов "Кобзар 2000" братів з ілюстраціями.
- Восени 2004 вийшов друком другий роман Капранових "Приворотне зілля".
- 2006 читачі побачили третій їх роман "Розмір має значення".
- 2007 видали книгу своїх статей "Закон Братів Капранових".
- У вересні 2008 року презентували "Нові розділи до "Кобзаря 2000"".
- Восени 2009 року видали свою першу книжку для дітей "Зоряний вуйко".
- Восени 2010 року вийшов "Кобзар 2000 + Нові розділи + Найновіші розділи".
- У вересні 2011 року — "Щоденник моєї секретарки". Влітку вийшла електронна версія книги, восени — паперова. Цей роман суттєво відрізняється від попередніх творів Братів.
- На Форумі видавців 2012 представили друге видання "Приворотного зілля".
- 2013 року брати Капранови видали, як зазначено в анотації, "для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями", 80-сторінкову "Мальовану історію Незалежності України".
- 2016 рік світ побачив роман "Забудь-річка".
- 2017 рік було видано книгу "Майдан. Таємні файли".
- 2018 рік видано любовний роман "Справа Сивого".
- 2019 рік видана біографічна книга "Паперові солдати".
- 2020 рік видано книгу "Рута".
Раніше "Телеграф" писав, що у віці 94 років помер видатний учений Пітер Хіггс. Він передбачив існування однієї з елементарних частинок, яка після відкриття через півстоліття була названа на його честь.