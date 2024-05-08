Вони можуть стати конкурентами України: п’ять фаворитів другого півфіналу Євробачення 2024 (відео)

Вони займають перші рядки у букмекерському рейтингу

Вже у четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме стартує другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2024", де за право участі у гранд-фіналі боротимуться представники з 16 країн. Також стали відомі букмекерські ставки після першого півфіналу Євробачення 2024.

На сьогодні відомо про головних фаворитів другого півфіналу. Згідно з рейтингом букмекерів на сайті eurovisionworld.com, у першій п’ятірці знаходяться такі країни як Нідерланди (ставка на перемогу у 93%), Швейцарія (93%), Греція (90%), Ізраїль (89%) та Вірменія (88%).

Закривають десятку учасники з Норвегії, Греції, Австрії, Бельгії та Естонії. Кожен із них може пройти у фінал Євробачення 2024 з долею ймовірності у 86%-69%.

1. Нідерланди: Joost Klein — Europapa

2. Швейцарія: Nemo — The Code

3. Греція: Marina Satti — Zari

4. Ізраїль: Eden Golan — Hurricane

5. Вірменія: Ladaniva — Jako

Раніше ми писали, які країни пройшли у гранд-фінал Євробачення 2024. Нагадаємо, що боротися за перемогу 11 травня будуть і представниці України, жіночий дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. До речі, їхній виступ оцінили самі українці в мережі.