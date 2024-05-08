Они могут стать конкурентами Украины: пять фаворитов второго полуфинала Евровидения 2024 (видео)

Они занимают первые строчки в букмекерском рейтинге

Уже в четверг, 9 мая, в шведском городе Мальме стартует второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, где за право участия в гранд-финале будут бороться представители из 16 стран. Также стали известны букмекерские ставки после первого полуфинала Евровидения 2024.

На сегодня известно о главных фаворитах второго полуфинала. Согласно рейтингу букмекеров на сайте eurovisionworld.com, в первой пятерке находятся такие страны как Нидерланды (ставка на победу в 93%), Швейцария (93%), Греция (90%), Израиль (89%) и Армения (88%).

Закрывают десятку участники из Норвегии, Греции, Австрии, Бельгии и Эстонии. Каждый из них может пройти в финал Евровидения 2024 с долей вероятности в 86%-69%.

1. Нидерланды: Joost Klein — Europapa

2. Швейцария: Nemo — The Code

3. Греция: Marina Satti — Zari

4. Израиль: Eden Golan — Hurricane

5. Армения: Ladaniva — Jako

Ранее мы писали, какие страны прошли в гранд-финал Евровидения 2024. Напомним, что бороться за победу 11 мая будут и представительницы Украины, женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Кстати, их выступление оценили сами украинцы в сети.