Євробачення 2024: ведучі головного пісенного конкурсу та що про них відомо (фото)

Ведуча Євробачення має бути улюбленицею публіки та відомою особистістю

Незабаром єврофани з усього світу зберуться на сцені Malmö Arena у шведському місті Мальме. Саме там другого тижня травня відбудеться 68-й щорічний пісенний конкурс Євробачення 2024, де за перемогу боротимуться артисти — представники 37 країн.

Місце проведення конкурсу визначилося торішньою перемогою шведської співачки Loreen із конкурсною піснею Tattoo. Для виконавиці це вже друга перемога на Євробаченні, яка, однак, викликала обурення у шанувальників конкурсу. Ведучими Євробачення 2024, масштабного заходу, як повідомляється на сайті Євробачення, цього року стали дві відомі жінки: одна вже була ведучою Євробачення, а друга це робитиме вперше у житті.

Так, випала честь стати ведучими на Євробаченні 2024 двом знаменитостям — 54-річній шведській шоувумен та коміку Петре Меде, а також Малін Акерман — 45-річній канадській актрисі та моделі шведського походження. "Телеграф" розповідає докладніше, що відомо про ведучих Євробачення 2024.

Хто така Петра Меде: біографія

Шведська телеведуча, яка досягла успіху як комедіантка. Її телевізійна кар’єра розпочалася у 2005 році, і з того часу вона вела популярні на батьківщині програми, включаючи Stockholm Live (2007), Extra! Extra! (2007-2008), Dubbat (2008), Maestro (2011, 2013). Петра також має авторське шоу The Petra Mede Show, яке вийшло на екрани у 2010 році.

Фото: Getty Images

Петра успішно поєднує артистизм та почуття гумору, що принесло їй звання найкращої жінки-гумористки Швеції у 2009 році. Вона також має досвід проведення Євробачення, виступаючи як ведуча конкурсу у 2013 та 2016 роках.

Хто така Малін Акерман: біографія

45-річна модель та актриса Малін Акерман народилася у Швеції, але прославилася у Канаді. Вона стала відомою завдяки своїм комедійним ролям. Її дебют відбувся 1997 року у фільмі "Земля: останній конфлікт". З того часу вона отримувала запрошення стати ведучою канадських телешоу, а її проривом став серіал "Повернення з Лізою Кудроу", в якому вона зіграла у 2005 році.

Попри відсутність досвіду ведучої на Євробаченні, Малін Акерман залишається затребуваною актрисою та телеведучою з великою кількістю шанувальників у всьому світі. Ви, напевно, бачили її у таких фільмах як "Дівчина моїх кошмарів" (2007), "27 весіль" (2007), "Ремпейдж" (2018).

Фото: Getty Images

Що відомо про Євробачення 2024

Цього року міжнародний пісенний конкурс відбудеться у місті Мальме, Швеція. У ньому змагатимуться за перемогу 37 представників із різних країн. Серед учасників 20 осіб, які виграли відбіркові етапи у своїх країнах, включаючи Швецію, організатора конкурсу, а також Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, які є засновниками заходу.

Півфінали Євробачення 2024 пройдуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Фінальний виступ відбудеться 11 травня, також на Malmö Arena, і буде доступним для перегляду глядачам о 22:00 за київським часом.

Представницями від України на Євробаченні 2024 стали виконавиці alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Дівчата боротимуться за перемогу у першому півфіналі у вівторок, 7 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери оновили ставки щодо переможця на конкурсі Євробачення 2024. Нещодавно виявилося, що Україна поза трійкою лідерів, а тепер alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria опинилися на п’ятому місці.