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Перший півфінал Євробачення 2024, де виступатиме Україна (онлайн-трансляція)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Представниці України на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "5" Новина оновлена 07 травня 2024, 13:43
Представниці України на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "5". Фото instagram.com/thejerryheil

Перший півфінал Євробачення 2024 розпочнеться за лічені години

Сьогодні, 7 травня стартує 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024. У першому півфіналі на сцену вийдуть учасники 15 країн, серед яких Україна. alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "5".

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024

За Києвом перший півфінал розпочнеться о 22:00, за центральноєвропейським літнім часом — о 21:00. На YouTube-каналі Eurovision Song Contest, без перекладу українською мовою можна буде подивитися трансляцію онлайн.

"Суспільне культура" транслюватиме Євробачення 2024, а коментувати все, що відбувається — Тимур Мірошниченко. Зі студії можна буде поспостерігати за роботою коментатора на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

У першому півфіналі виступлять учасники таких країн:

  1. Кіпр: Силія Капсіс — Liar
  2. Сербія: Teya Dora — Ramonda
  3. Литва: Silvester Belt — Luktelk
  4. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
  5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  6. Польща: LUNA – The Tower
  7. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
  8. Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights
  9. Словенія: Raiven — Veronika
  10. Фінляндія: Windows95man — No Rules!
  11. Молдова: Наталія Барбу — In the Middle
  12. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов — Özünlə apar
  13. Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
  14. Португалія: Іоланда – Grito
  15. Люксембург: Талі — Fighter

Коли і де дивитись перший півфінал Євробачення 2024, ми розповідали раніше. Також "Телеграф" ділився, коли відкриються лінії для голосування і як можна віддати голос за фаворита.

Теги:
#Євробачення #Голосування #Євробачення-2024