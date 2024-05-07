Перший півфінал Євробачення 2024, де виступатиме Україна (онлайн-трансляція)
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Перший півфінал Євробачення 2024 розпочнеться за лічені години
Сьогодні, 7 травня стартує 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024. У першому півфіналі на сцену вийдуть учасники 15 країн, серед яких Україна. alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "5".
Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024
За Києвом перший півфінал розпочнеться о 22:00, за центральноєвропейським літнім часом — о 21:00. На YouTube-каналі Eurovision Song Contest, без перекладу українською мовою можна буде подивитися трансляцію онлайн.
"Суспільне культура" транслюватиме Євробачення 2024, а коментувати все, що відбувається — Тимур Мірошниченко. Зі студії можна буде поспостерігати за роботою коментатора на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
У першому півфіналі виступлять учасники таких країн:
- Кіпр: Силія Капсіс — Liar
- Сербія: Teya Dora — Ramonda
- Литва: Silvester Belt — Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Польща: LUNA – The Tower
- Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
- Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights
- Словенія: Raiven — Veronika
- Фінляндія: Windows95man — No Rules!
- Молдова: Наталія Барбу — In the Middle
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов — Özünlə apar
- Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
- Португалія: Іоланда – Grito
- Люксембург: Талі — Fighter
Коли і де дивитись перший півфінал Євробачення 2024, ми розповідали раніше. Також "Телеграф" ділився, коли відкриються лінії для голосування і як можна віддати голос за фаворита.