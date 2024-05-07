Перший півфінал Євробачення 2024, де виступатиме Україна (онлайн-трансляція)

Перший півфінал Євробачення 2024 розпочнеться за лічені години

Сьогодні, 7 травня стартує 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024. У першому півфіналі на сцену вийдуть учасники 15 країн, серед яких Україна. alyona alyona і Jerry Heil виступлять під номером "5".

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024

За Києвом перший півфінал розпочнеться о 22:00, за центральноєвропейським літнім часом — о 21:00. На YouTube-каналі Eurovision Song Contest, без перекладу українською мовою можна буде подивитися трансляцію онлайн.

"Суспільне культура" транслюватиме Євробачення 2024, а коментувати все, що відбувається — Тимур Мірошниченко. Зі студії можна буде поспостерігати за роботою коментатора на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

У першому півфіналі виступлять учасники таких країн:

Кіпр: Силія Капсіс — Liar Сербія: Teya Dora — Ramonda Литва: Silvester Belt — Luktelk Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria Польща: LUNA – The Tower Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights Словенія: Raiven — Veronika Фінляндія: Windows95man — No Rules! Молдова: Наталія Барбу — In the Middle Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов — Özünlə apar Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood) Португалія: Іоланда – Grito Люксембург: Талі — Fighter

Коли і де дивитись перший півфінал Євробачення 2024, ми розповідали раніше. Також "Телеграф" ділився, коли відкриються лінії для голосування і як можна віддати голос за фаворита.