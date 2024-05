Які країни разом з Україною будуть у фіналі Євробачення 2024: виступи 26 претендентів на перемогу (відео)

У фіналі цієї суботи виступатимуть представники 26 країн-учасниць

У четвер, 9 травня, пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024. За правилами конкурсу, від кожного півфіналу відбираються по 10 країн, які боротимуться за перемогу у гранд-фіналі у суботу, 11 травня. Головне шоу розпочнеться у місті Мальме о 22:00 за київським часом.

У фіналі будуть представлені учасники з 26 країн: двадцять артистів були відібрані шляхом голосування у першому та другому півфіналах, ще 5 — це представники так званої "Великої п’ятірки", країни-засновники конкурсу: Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина. Також у фінал одразу пройшла країна-господарка конкурсу. 2024 року це Швеція.

Організатори музичного заходу на момент публікації цього матеріалу офіційно не оголошували точний порядок виступів усіх фіналістів. "Телеграф" представляє повний список учасників, що боротимуться у гранд-фіналі Євробачення у 2024 році. Нагадаємо, що представниці України, жіночий дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria також позмагаються за головний приз конкурсу.

Учасники з першого півфіналу Євробачення 2024

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Кіпр: Silia Kapsis — Liar

Сербія: Teya Dora — Ramonda

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Словенія: Raiven — Veronika

Фінляндія: Windows95man — No Rules!

Португалія: Iolanda – Grito

Люксембург: Tali — Fighter

Литва: Silvester Belt — Luktelk

Учасники з другого півфіналу Євробачення 2024

Латвія: Dons — Hollow

Австрія: Kaleen — We Will Rave

Нідерланди: Joost Klein — Europapa

Норвегія: Gåte — Ulveham

Ізраїль: Eden Golan — Hurricane

Греція: Marina Satti — Zari

Естонія: 5miinust & Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцарія: Nemo — The Code

Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter

Вірменія: Ladaniva — Jako

Фіналісти "Великої п’ятірки"

1. Італія: Angelina Mango — La noia

2. Франція: Slimane — Mon amour

3. Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy

4. Іспанія: Nebulossa — Zorra

5. Німеччина: Isaak — Always on the Run

Нагадаємо, що представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення 2024, який відбудеться у суботу, 11 травня. Нещодавно стало відомо, що проти співачки Jerry Heil виступили поляки. Причиною став напис на світшоті артистки.