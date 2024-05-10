Какие страны вместе с Украиной будут в финале Евровидения 2024: выступления 26 претендентов на победу (видео)
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В финале в эту субботу выступят представители 26 стран-участниц
В четверг, 9 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2024. По правилам конкурса, от каждого полуфинала отбираются по 10 стран, которые будут бороться за победу в гранд-финале в субботу, 11 мая. Главное шоу начнется в городе Мальме в 22:00 по киевскому времени.
В финале будут представлены участники из 26 стран: двадцать артистов были отобраны путем голосования в первом и втором полуфиналах, еще 5 — это представители так называемой "Большой пятерки", страны-основатели конкурса: Франция, Великобритания, Испания, Италия и Германия. Также в финал сразу прошла страна-хозяйка конкурса. В 2024 году это Швеция.
Организаторы музыкального мероприятия на момент публикации данного материала официально не объявляли точный порядок выступлений всех финалистов. "Телеграф" представляет полный список участников, который будут бороться в гранд-финале Евровидения в 2024 году. Напомним, что представительницы Украины, женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria также посоревнуются за главный приз конкурса.
Участники из первого полуфинала Евровидения 2024
Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Кипр: Silia Kapsis — Liar
Сербия: Teya Dora — Ramonda
Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Словения: Raiven — Veronika
Финляндия: Windows95man — No Rules!
Португалия: Iolanda – Grito
Люксембург: Tali — Fighter
Литва: Silvester Belt — Luktelk
Участники из второго полуфинала Евровидения 2024
Латвия: Dons — Hollow
Австрия: Kaleen — We Will Rave
Нидерланды: Joost Klein — Europapa
Норвегия: Gåte — Ulveham
Израиль: Eden Golan — Hurricane
Греция: Marina Satti — Zari
Эстония: 5miinust & Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Швейцария: Nemo — The Code
Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter
Армения: Ladaniva — Jako
Финалисты "Большой пятерки"
1. Италия: Angelina Mango — La noia
2. Франция: Slimane — Mon amour
3. Великобритания: Olly Alexander — Dizzy
4. Испания: Nebulossa — Zorra
5. Германия: Isaak — Always on the Run
Напомним, что представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу, 11 мая. Недавно стало известно, что против певицы Jerry Heil выступили поляки. Причиной стала надпись на свитшоте артистки.