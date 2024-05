Какие страны вместе с Украиной будут в финале Евровидения 2024: выступления 26 претендентов на победу (видео)

В финале в эту субботу выступят представители 26 стран-участниц

В четверг, 9 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2024. По правилам конкурса, от каждого полуфинала отбираются по 10 стран, которые будут бороться за победу в гранд-финале в субботу, 11 мая. Главное шоу начнется в городе Мальме в 22:00 по киевскому времени.

В финале будут представлены участники из 26 стран: двадцать артистов были отобраны путем голосования в первом и втором полуфиналах, еще 5 — это представители так называемой "Большой пятерки", страны-основатели конкурса: Франция, Великобритания, Испания, Италия и Германия. Также в финал сразу прошла страна-хозяйка конкурса. В 2024 году это Швеция.

Организаторы музыкального мероприятия на момент публикации данного материала официально не объявляли точный порядок выступлений всех финалистов. "Телеграф" представляет полный список участников, который будут бороться в гранд-финале Евровидения в 2024 году. Напомним, что представительницы Украины, женский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria также посоревнуются за главный приз конкурса.

Участники из первого полуфинала Евровидения 2024

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Кипр: Silia Kapsis — Liar

Сербия: Teya Dora — Ramonda

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Словения: Raiven — Veronika

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Португалия: Iolanda – Grito

Люксембург: Tali — Fighter

Литва: Silvester Belt — Luktelk

Участники из второго полуфинала Евровидения 2024

Латвия: Dons — Hollow

Австрия: Kaleen — We Will Rave​

Нидерланды: Joost Klein — Europapa

Норвегия: Gåte — Ulveham

Израиль: Eden Golan — Hurricane

Греция: Marina Satti — Zari

Эстония: 5miinust & Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцария: Nemo — The Code

Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter

Армения: Ladaniva — Jako

Финалисты "Большой пятерки"

1. Италия: Angelina Mango — La noia

2. Франция: Slimane — Mon amour

3. Великобритания: Olly Alexander — Dizzy

4. Испания: Nebulossa — Zorra

5. Германия: Isaak — Always on the Run

Напомним, что представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу, 11 мая. Недавно стало известно, что против певицы Jerry Heil выступили поляки. Причиной стала надпись на свитшоте артистки.