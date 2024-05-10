Фінал Євробачення 2024: де дивитися онлайн-трансляції 11 травня і коли виступає Україна
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Стало відомо, де дивитись онлайн фінал Євробачення 2024
У суботу, 11 травня, у шведському Мальме відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" розповідав, які країни разом з Україною виступатимуть у фіналі Євробачення 2024 року, а тепер ділиться, де дивитися онлайн-трансляції гранд фіналу.
На офіційному YouTube-каналі Eurovision буде трансляція гранд-фіналу мовою оригіналу. У свою чергу українською мовою коментуватиме трансляцію фіналу Тимур Мірошниченко. Переглянути онлайн-трансляцію з українським перекладом можна буде на кількох офіційних платформах "Суспiльного".
Де дивитись онлайн фінал Євробачення 2024
Офіційний Facebook-акаунт Євробачення;
Сайт Суспільне Культура;
Сайт Суспільне Євробачення;
YouTube-канал Євробачення Україна.
Крім того, трансляцію з коментарями Тимура Мірошниченка українською мовою можна буде переглянути у додатку Дія. Також "Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024 року.
Коли виступатиме Україна у фіналі
Після двох півфіналів стало відомо, в якому порядку виступатимуть учасники із різних країн. Як виявилося, українські учасниці alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть у фіналі другими.
Раніше "Телеграф" розповідав про другий півфінал Євробачення 2024 року. Вже відомо, хто 9 травня буде у гранд-фіналі конкурсу.