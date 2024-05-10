Фінал Євробачення 2024: де дивитися онлайн-трансляції 11 травня і коли виступає Україна

Стало відомо, де дивитись онлайн фінал Євробачення 2024

У суботу, 11 травня, у шведському Мальме відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" розповідав, які країни разом з Україною виступатимуть у фіналі Євробачення 2024 року, а тепер ділиться, де дивитися онлайн-трансляції гранд фіналу.

На офіційному YouTube-каналі Eurovision буде трансляція гранд-фіналу мовою оригіналу. У свою чергу українською мовою коментуватиме трансляцію фіналу Тимур Мірошниченко. Переглянути онлайн-трансляцію з українським перекладом можна буде на кількох офіційних платформах "Суспiльного".

Де дивитись онлайн фінал Євробачення 2024

Офіційний Facebook-акаунт Євробачення;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Крім того, трансляцію з коментарями Тимура Мірошниченка українською мовою можна буде переглянути у додатку Дія. Також "Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024 року.

Коли виступатиме Україна у фіналі

Після двох півфіналів стало відомо, в якому порядку виступатимуть учасники із різних країн. Як виявилося, українські учасниці alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть у фіналі другими.

У такому порядку країни-учасниці виступатимуть у фіналі Євробачення 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про другий півфінал Євробачення 2024 року. Вже відомо, хто 9 травня буде у гранд-фіналі конкурсу.