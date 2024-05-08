Винен Бандера? Поляки закликають не голосувати за Україну на Євробаченні 2024 (фото, відео)

Поляки обурені написом на світшоті української співачки Jerry Heil

Поляки закликають утриматися від голосування за український жіночий дует у конкурсі пісні Євробачення 2024. А все через світшот 28-річної співачки Jerry Heil, на якому розписано слово Banderaciaga ("Бандера_сіага", як Balenciaga — назва іспанського модного бренду одягу).

Користувачів обурив саме цей напис, бо він популяризує особистість самого Степана Бандери. В мережі почали залишати різні коментарі, закликаючи не підтримувати Україну на Євробаченні у 2024 році через позицію артистки.

Поляки почали бойкотувати українок ще до початку першого півфіналу 7 травня. Наразі вони активно закликають у мережі не підтримувати українок у фіналі Євробачення, який має відбутися у суботу, 11 травня.

"Ну, цього разу я не голосуватиму за Україну. Якщо Україна зосередиться на просуванні Бандери у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має ясну думку про нацистських колабораціоністів", — написала в мережі польська політична діячка Анна-Марія Жуковська.

На своїй сторінці у TikTok українська артистка Яна Шемаєва (вона ж Jerry Heil) 3 березня опублікувала відеоролик, де виконала конкурсну композицію дуету Teresa & Maria. На момент зйомки вона була одягнена у світшот від українського бренду HYPE LABS.

Нагадаємо, що сама Польща у 2024 році не пройшла у фінал Євробачення. Загалом у списку фіналістів значаться виконавці з 10 країн.