Учасниця Євробачення 2024 з Ізраїлю Еден Голан опинилася в базі "Миротворця": що про неї відомо

Співачка тривалий час жила в Москві та виступала в окупованому Криму

Сьогодні, 11 травня, у шведському Мальме пройде фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу, а також розповідав, де переглянути відео трансляцію та як голосувати українцям у фіналі.

І поки несеться скандал навколо дискваліфікації учасника з Нідерландів Йоста Кляйна, стало відомо ще й про те, що учасниця з Ізраїлю Еден Голан є фігуранткою української бази Миротворець.

Відомо, що 20-річна Еден Голан по матері має українське коріння, а її батько єврей-латиш. При цьому більшу частину свого життя співачка прожила у Москві. І саме в Росії дівчина розпочинала свою співочу кар’єру. Зокрема, Еден Голан була учасницею російського вокального шоу "Голос" та відбору на дитяче Євробачення від РФ.

Скріншот із сайту Миротворець

Як з’ясували українські єврофани, представниця Ізраїлю на Євробаченні 2024 Еден Голан значиться в базі "Миротворець". Дівчина звинувачується у кількох порушеннях. Зокрема, за незаконний перетин кордону та комерційну діяльність в окупованому Росією Криму.

При цьому варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка Еден Голан разом із батьками виїхала з Росії до Ізраїлю. Тепер дівчина представляє Ізраїль на Євробаченні у Швеції.

Раніше "Телеграф" розповідав про фіналістів Євробачення 2024 року, які мають зв’язок з РФ. Там і про виступ в окупованому Криму та пісня про любов до Росії.