Продовження "Ведмедя", Карл Лагерфельд та кокаїновий Майамі. Серіальні прем’єри червня

Чотири серіали, які редакція "Телеграфа" дивитиметься у червні

Перший літній місяць порадує любителів серіалів байопіком кутюр’є Карла Лагерфельда, детективним трилером з Джейком Джилленхолом і продовженням гучного "Ведмедя". Докладніше у матеріалі "Телеграфа".

"Стати Карлом Лагерфельдом" (Becoming Karl Lagerfeld)

Прем’єра – 7 червня

Слідом за серіалом The New Look, який не надто переконливо розповідає історію сходження Крістіана Діора (Бен Мендельсон) і падіння Коко Шанель (Жюльєт Бінош), виходить французький серіальний байопік іншого знаменитого кутюр’є, Карла Лагерфельда.

Заснована на книзі Рафаеля Бакке "Кайзер Карл", це не лише історія успіху німецького вискочки, який примудрився потіснити у столиці світової моди самого Ів-Сен Лорана, але також історія кохання Лагерфельда з не менш легендарним світським тусовщиком Жаком де Башером. У головній ролі знявся німецький актор Даніель Брюль, відомий за фільмами "Безславні ублюдки" та "На західному фронті без змін".

Зліт Карла Лагерфельда у світі моди припав на 1970-ті роки. Один з найвідоміших дизайнерів в історії зі своїм миттєво впізнаваним стилем працював з Fendi, Chanel і Chloé, а пізніше відкрив власний модний будинок. Події відбуватимуться в Парижі, Монако та Римі, а за дух епохи відповідатимуть Санні Меллес ("Трикутник печалі") у ролі Марлен Дітріх, засновниця французького модного будинку Rouje Жанна Дамас в образі Паломи Пікассо, а Пол Спера ("Марія-Антуанетта") грає Енді Уорхола.

Усі шість епізодів міні-серіалу будуть доступні одночасно на стрімінговому сервісі Disney+.

"Презумпція невинності" (Presumed Innocent)

Прем’єра – 12 червня

Це екранізація однойменного роману американського письменника Скотта Туроу 1987 року і водночас ремейк фільму 1991 року з Харрісоном Фордом у головній ролі. Тільки замість Індіани Джонса у новому міні-серіалі провідну роль виконав не менш відомий за фільмом "Горбата гора" Джейк Джілленхол. До речі, це його перша робота на телебаченні.

Також у "Презумпції невинності" знімалися зірка серіалу "Проповідник" Рут Негга, ветеран Біллі Кемп (міні-серіали "Хід королеви" та "Одного разу вночі") та шурин Джилленхола Пітер Саарсгаард.

Історію про те, як прокурор, який веде розслідування вбивства, сам стає головним підозрюваним, втілили на малому екрані продюсер і сценарист Девід Е. Келлі, відомий за такими хітовими серіалами, як "Велика маленька брехня" та "Містер Мерседес", і не менш іменитий Джей Джей Абрамс ("Залишитися живим", "Світ Дикого Заходу"). Тож чекаємо на новий потенційний хіт.

Прем’єра перших двох епізодів відбудеться на каналі Apple TV+ 12 червня, а решта шість виходитимуть раз на тиждень із фіналом 24 липня.

"Готель "Кокаїн" (Hotel Cocaine)

Прем’єра – 16 червня

І знову 1970-ті, тільки тепер не Париж, а Майамі. Головний герой цього кримінального трилера — оперативник ЦРУ, який після перемоги Фіделя Кастро повернувся до Америки і тепер під прикриттям очолює готель та нічний клуб "Hotel Mutiny".

Це було розкішне місце – Кокаїнова Касабланка, як його називали ЗМІ. У 1970-ті тут зупинялися та розважалися провідні бізнесмени та політики Флориди, моделі, зірки спорту, голлівудські знаменитості та музиканти рівня Led Zeppelin. Маловідомі у нас, але культові в Америці Crosby, Stills & Nash навіть написали пісню-присвяту "Mutiny". Але до початку 1980-х "Hotel Mutiny" перетворився на центр наркоторгівлі штату, який мафіозі використовували як свій офіс. Він навіть згадується у головному фільмі про кокаїновий Майамі – "Обличчі зі шрамом". Тільки як клуб "Babylon" – щоб уникнути позовів.

Звичайно ж, порівняння з шедевром Брайана де Пальми неминучі, але оскільки шоураннером серіалу виступив Кріс Бренкето, на чиєму рахунку такі хітові шоу, як "Хрещений батько Гарлема" (байопік Бампі Джонсона, єдиного чорного мафіозі, якого поважала Коза ностра), та "Наркос" — історія зльоту та падіння Пабло Ескобара, має бути, як мінімум, не нудно.

"Ведмідь" (The Bear)

Прем’єра – 27 червня

Зазвичай "Телеграф" пише про серіальні прем’єри: якщо шоу полюбилося глядачам, то нові сезони вони подивляться і без наших порад. Але серіал "Ведмідь" – це той випадок, коли варто нагадати, що на підході новий, ось уже третій сезон.

Один із найкращих серіалів останніх років, який удостоївся навіть персональної пародії в "Сімпсонах", "Ведмідь" – це історія молодого (бенефіс маловідомого у нас Джеремі Алана Уайта), але вже успішного шеф-кухаря топових ресторанів, який змушений повернутися з Нью-Йорка до свій рідний Чикаго, щоб врятувати невелику сімейну закусочну, успадковану від брата. Причому успадковану разом із боргами, малахольним персоналом, що зустрічає всі нововведення в багнети, і токсичним (як тепер заведено говорити) дядечком, який бажає всім їм якнайшвидше збанкрутувати.

Нервова комедійна драма (так і хочеться написати, "виробнича", тому що шоу на 90% відбувається на кухні) з дерганною камерою, різким монтажем та саркастичними діалогами самого чорного гумору в другому сезоні перетворилася на ще більш чорну сімейну комедію. Чим порадує новий сезон, дізнаємось уже 27 червня. На щастя фанатів, усі 10 епізодів вийдуть одночасно, і вже відомо, що "Ведмедя" продовжили на наступний, четвертий сезон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про три головні серіальні прем’єри травня : це "Татуировщик з Освенциму", "Ерік" та "Темна матерія".