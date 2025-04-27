Лавров несподівано заговорив про поступки після зустрічі Трампа з Зеленським

Російський дипломат відмовився коментувати деталі переговорного процесу

Росія готова шукати "баланс інтересів" у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Про це сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитує російське пропагандистське видання ТАСС. Він спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України.

Глава російського МЗС зухвало спілкувався з журналісткою, просив не перебивати його. Водночас, коли було згадано про заяву віцепрезидента США щодо можливого "заморожування" лінії фронту в Україні приблизно на поточних позиціях, російський дипломат відмовився коментувати деталі переговорного процесу, зазначивши: "Я не обговорюю публічно деталі того, що є предметом переговорів".

Натомість він заявив, що Москва готова шукати "баланс інтересів".

Говорячи про Запорізьку атомну електростанцію він забув сказати, що це українська критична інфраструктура, яка була незаконно окупована російською армією і зазначив, що Росія за необхідності пояснить США, "що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі".

Додамо, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що "позиція США щодо війни збігається з російською". А мирна угода про припинення вогню в Україні поки не обговорюватиметься.

Раніше "Телеграф" писав, що заяви президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа після зустрічі на похороні Папи Римського говорять про те, що перемир’я у війні стало як ніколи близьким. Проте Україна ризикує втратити позиції.