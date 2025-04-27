"Динамо" на останніх секундах вирвало нічию у "Шахтаря" (відео)

Всеукраїнське дербі залишилося без переможця

У неділю, 27 квітня, відбувся центральний матч 26-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" — "Динамо". Українське Класико пройшло у Львові.

Зустріч, що проходила на "Арені Львів", завершилась із рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди розпочали гру у невисокому темпі, проте глядачі побачили голи вже у дебюті. "Динамівці" двічі помилилися в обороні, що призвело до голів Кевіна з пенальті та Егіналдо.

У дебюті другого тайму Біло-Сині відіграли один м’яч. Дубінчак виконав блискучий навіс на Владислава Ваната, і форвард не підвів. Кияни у другій половині виглядали набагато краще та змогли врятувати гру. У компенсований час відзначився Владислав Кабаєв.

"Шахтар" – "Динамо Київ" — 2:2

Голи: Кевін, 6 (пен.), Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

Попередження: Аліссон, 78 – Дубінчак, 80, Нещерет, 90+4

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Грам, Бондар, Вінісіус (Криськів, 61) – Матвієнко – Кевін, Марлон (Назарина, 62), А. Бондаренко, Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62) – Егіналду (Траоре, 62).

"Динамо" Київ: Нещерет – Дубінчак (Вівчаренко, 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Шапаренко (Бражко, 85), Михайленко – Кабаєв (Біловар, 90+6), Буяльський (Піхальонок, 85), Ярмоленко – Ванат.

Таким чином, "Шахтар" продовжує відставати від "Динамо" на 10 очок, "Олександрія" за підсумками 26 турів іде другою, відстаючи від Біло-Синіх на 4 пункти. У наступному турі Гірники зіграють із "Чорноморцем", кияни — з "Інгульцем", а "Олександрія" — з "Поліссям".

Турнірне становище команд в УПЛ за 4 тури до закінчення першості

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України-2025. Вирішальна гра відбудеться 14 травня у Житомирі. У півфіналі кияни пройшли "Буковину" (4:1), а донеччани — "Полісся" (1:0).