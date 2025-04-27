Ставки, фонтани та архітектурні споруди: скільки коштує відпочинок в уманській "Софіївці"

Місце вражає мальовничими пейзажами та елементами архітектури

З поверненням теплої погоди українці все частіше обирають відпочинок на природі. В Україні є чимало цікавих місць, де можна насолодитися красивими краєвидами та гарно провести час. Зокрема, у дендропарку "Софіївка", розташованому в Умані, що на Черкащині.

"Софіївка" вважається одним із небагатьох ландшафтних парків XVII століття, який зберігся до наших днів. Його створили за наказом графа Потоцького для майбутньої дружини – Софії. Місце вражає насиченим ботанічним садом, стародавніми гротами, амфітеатром, фонтаном і альтанками.

Що можна побачити у "Софіївці"

Однією з окрас "Софіївки" є фонтан, що називається "Змія". Він виконаний у вигляді змії, з пащі якої струменить вода заввишки до 16 метрів.

Фонтан "Змія", фото vsviti.com.ua

Стародавні природні гроти — неглибокі печери з широким входом. Один має назву Каліпсо, розташований у природній скелі і має два входи. А інший, грот Фетіди, оточують чотири колони, над якими висять вітражі.

Грот Каліпсо в Умані, фото blog.pokupon.ua

Грот Фетіди в Умані, фото blog.pokupon.ua

Венеціанський місток — ще одна перлина дендропарку, під яким вироблена арка. Він оточений деревами та кущами, що створює романтичну атмосферу для прогулянок у будь-яку пору року. Раніше це була переправа для карет.

Венеціанський місток, фото blog.pokupon.ua

На території розміщена архітектурна будівля, під назвою Павільйон Флори, створений архітектором Раппонетом. Пам'ятку присвятили богині весни Флорі.

Павільйон Флори, фото karpatium.com.ua

У "Софіївці" також можна побачити скульптури грецьких богів, зокрема йдеться про статуї Аполлона, Амура, Паріса. Вони створюють античну атмосферу, що додає місцю історичності.

Статуї у парку "Софіївка", фото blog.pokupon.ua

У парку є чотири ставки: Верхній, Нижній, Війтівський та Красний, що робить місце особливо красивим. Можна взяти гондоли чи катамарани та помилуватися пейзажами.

Ставки у парку "Софіївка", фото з мережі

У центрі Верхнього ставка розташований "Острів кохання", який з'єднується з основною частиною парку через міст. На ньому можна побачити стародавній рожевий павільйон.

"Острів кохання", фото karpatium.com.ua

Партерний амфітеатр розташований біля Англійського парку. Його кілька разів перебудовували, а також він виконував функцію головного входу. Амфітеатр оточений кущами троянд і газонами.

Партерний амфітеатр, фото karpatium.com.ua

Як дістатися до "Софіївки"

Найкомфортніше — добиратися до парку власним транспортом трасою E95, але є варіанти й громадським. Зокрема, з Центрального автовокзалу та залізничного вокзалу Києва курсують автобуси. Їхати близько 3-3,5 годин. Вартість — 250-300 гривень.

Так само до Умані курсують автобуси з інших великих міст. Наприклад, з Ужгорода їхати близько 12 годин і доведеться викласти 1500-1700 гривень. А от з Харкова їхати 9-10 годин, вартість поїздки — 800 гривень.

Квиток у дендропарк вартує для дорослих 100 гривень, для дітей — 50 гривень.

Де переночувати біля "Софіївки"

Оптимальний варіант — залишитися на ночівлю в Умані, де й розташований дендропарк. За ніч у двомісному номері готелю доведеться віддати щонайменше 700-800 гривень. У хостелі доба коштує 300-500 гривень. А у приватних апартаментах суми становлять й 1000 гривень за добу.

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