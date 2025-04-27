Ставки, фонтани та архітектурні споруди: скільки коштує відпочинок в уманській "Софіївці"
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Місце вражає мальовничими пейзажами та елементами архітектури
З поверненням теплої погоди українці все частіше обирають відпочинок на природі. В Україні є чимало цікавих місць, де можна насолодитися красивими краєвидами та гарно провести час. Зокрема, у дендропарку "Софіївка", розташованому в Умані, що на Черкащині.
"Софіївка" вважається одним із небагатьох ландшафтних парків XVII століття, який зберігся до наших днів. Його створили за наказом графа Потоцького для майбутньої дружини – Софії. Місце вражає насиченим ботанічним садом, стародавніми гротами, амфітеатром, фонтаном і альтанками.
Що можна побачити у "Софіївці"
- Однією з окрас "Софіївки" є фонтан, що називається "Змія". Він виконаний у вигляді змії, з пащі якої струменить вода заввишки до 16 метрів.
- Стародавні природні гроти — неглибокі печери з широким входом. Один має назву Каліпсо, розташований у природній скелі і має два входи. А інший, грот Фетіди, оточують чотири колони, над якими висять вітражі.
- Венеціанський місток — ще одна перлина дендропарку, під яким вироблена арка. Він оточений деревами та кущами, що створює романтичну атмосферу для прогулянок у будь-яку пору року. Раніше це була переправа для карет.
- На території розміщена архітектурна будівля, під назвою Павільйон Флори, створений архітектором Раппонетом. Пам'ятку присвятили богині весни Флорі.
- У "Софіївці" також можна побачити скульптури грецьких богів, зокрема йдеться про статуї Аполлона, Амура, Паріса. Вони створюють античну атмосферу, що додає місцю історичності.
- У парку є чотири ставки: Верхній, Нижній, Війтівський та Красний, що робить місце особливо красивим. Можна взяти гондоли чи катамарани та помилуватися пейзажами.
- У центрі Верхнього ставка розташований "Острів кохання", який з'єднується з основною частиною парку через міст. На ньому можна побачити стародавній рожевий павільйон.
- Партерний амфітеатр розташований біля Англійського парку. Його кілька разів перебудовували, а також він виконував функцію головного входу. Амфітеатр оточений кущами троянд і газонами.
Як дістатися до "Софіївки"
Найкомфортніше — добиратися до парку власним транспортом трасою E95, але є варіанти й громадським. Зокрема, з Центрального автовокзалу та залізничного вокзалу Києва курсують автобуси. Їхати близько 3-3,5 годин. Вартість — 250-300 гривень.
Так само до Умані курсують автобуси з інших великих міст. Наприклад, з Ужгорода їхати близько 12 годин і доведеться викласти 1500-1700 гривень. А от з Харкова їхати 9-10 годин, вартість поїздки — 800 гривень.
Квиток у дендропарк вартує для дорослих 100 гривень, для дітей — 50 гривень.
Де переночувати біля "Софіївки"
Оптимальний варіант — залишитися на ночівлю в Умані, де й розташований дендропарк. За ніч у двомісному номері готелю доведеться віддати щонайменше 700-800 гривень. У хостелі доба коштує 300-500 гривень. А у приватних апартаментах суми становлять й 1000 гривень за добу.
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