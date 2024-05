Продолжение "Медведя", Карл Лагерфельд и кокаиновый Майами. Сериальные премьеры июня

Четыре сериала, которые редакция "Телеграфа" будет смотреть в июне

Первый летний месяц порадует любителей сериалов байопиком кутюрье Карла Лагерфельда, детективным триллером с Джейком Джилленхолом и продолжением нашумевшего "Медведя". Подробнее в материале "Телеграфа".

"Стать Карлом Лагерфельдом" (Becoming Karl Lagerfeld)

Премьера – 7 июня

Следом за сериалом "The New Look", который не слишком убедительно рассказывает историю восхождения Кристиана Диора (Бен Мендельсон) и падения Коко Шанель (Жюльет Бинош), выходит французский сериальный байопик другого знаменитого кутюрье, Карла Лагерфельда.

Основанная на книге Рафаэля Бакке "Кайзер Карл", это не только история успеха немецкого выскочки, который умудрился потеснить в столице мировой моды самого Ив-Сен Лорана, но также история любви Лагерфельда с не менее легендарным светским тусовщиком Жаком де Башером. В главной роли снялся немецкий актер Даниэль Брюль, известный по фильмам "Бесславные ублюдки" и "На западном фронте без перемен".

Взлет Карла Лагерфельда в мире моды пришелся на 1970-е годы. Один из самых известных дизайнеров в истории со своим мгновенно узнаваемым стилем работал с Fendi, Chanel и Chloé, а позднее открыл собственный модный дом. События будут происходить в Париже, Монако и Риме, а за дух эпохи будут отвечать Санни Меллес ("Треугольник печали") в роли Марлен Дитрих, основательница французского модного дома Rouje Жанна Дамас в образе Паломы Пикассо и Пол Спера ("Мария-Антуанетта"), играющий Энди Уорхола.

Все шесть эпизодов мини-сериала станут доступны одновременно на стриминговом сервисе Disney+.

"Презумпция невиновности" (Presumed Innocent)

Премьера – 12 июня

Это экранизация одноименного романа американского писателя Скотта Туроу 1987 года и одновременно ремейк фильма 1991 года с Харрисоном Фордом в главной роли. Только вместо Индианы Джонса в новом мини-сериале ведущую роль исполнил не менее известный по фильму "Горбатая гора" Джейк Джилленхол. К слову, это его первая работа на телевидении.

Также в "Презумпции невиновности" снимались звезда сериала "Проповедник" Рут Негга, ветеран Билли Кэмп (мини-мериалы "Ход королевы" и "Однажды ночью") и шурин Джилленхола Питер Саарсгаард.

Историю о том, как прокурор, ведущий расследование убийства, сам становится главным подозреваемым, воплотили на малом экране продюсер и сценарист Дэвид Э. Келли, известный по таким хитовым сериалам, как "Большая маленькая ложь" и "Мистер Мерседес", и не менее именитый Джей Джей Абрамс ("Остаться в живых", "Мир Дикого Запада"). Так что ждем новый потенциальный хит.

Премьера первых двух эпизодов состоится на канале Apple TV+ 12 июня, а остальные шесть будут выходить по раз в неделю с финалом 24 июля.

"Отель "Кокаин" (Hotel Cocaine)

Премьера – 16 июня

И снова 1970-е, только теперь не Париж, а Майами. Главный герой этого криминального триллера – оперативник ЦРУ, который после победы Фиделя Кастро вернулся в Америку и теперь под прикрытием возглавляет отель и ночной клуб "Hotel Mutiny".

Это было роскошное место – Кокаиновая Касабланка, как его называли СМИ. В 1970-е здесь останавливались и развлекались ведущие бизнесмены и политики Флориды, модели, звезды спорта, голливудские знаменитости и музыканты уровня Led Zeppelin. Малоизвестные у нас, но культовые в Америке Crosby, Stills & Nash даже написали песню-посвящение "Mutiny". Но к началу 1980-х "Hotel Mutiny" превратился в центр наркоторговли штата, который мафиози использовали в качестве своего офиса. Он даже упоминается в главном фильме о кокаиновом Майами – "Лице со шрамом". Только как клуб "Babylon" – во избежание исков.

Конечно же, сравнения с шедевром Брайана де Пальмы неизбежны, но так как шоураннером сериала выступил Крис Бренкето, на чьем счету такие хитовые шоу, как "Крестный отец Гарлема" (байопик Бампи Джонсона, единственного черного мафиози, которого уважала Коза ностра) и "Нарко" – история взлета и падения Пабло Эскобара, должно быть, как минимум, не скучно.

"Медведь" (The Bear)

Премьера – 27 июня

Обычно "Телеграф" пишет о сериальных премьерах: если шоу полюбилось зрителям, то новые сезоны посмотрят и без наших советов. Но сериал "Медведь" – это тот случай, когда стоит напомнить о том, что на подходе новый, вот уже третий сезон.

Один из лучших сериалов последних лет, удостоившийся даже персональной пародии в "Симпсонах", "Медведь" – это история молодого (бенефис малоизвестного у нас Джереми Алана Уайта), но уже успешного шеф-повара топовых ресторанов, который вынужден вернуться из Нью-Йорка в свой родной Чикаго, чтобы спасти небольшую семейную забегаловку, унаследованную от брата. Причем унаследованную вместе с долгами, малахольным персоналом, встречающим все нововведения в штыки, и токсичным (как теперь принято говорить) дядюшкой, который желает всем им скорейшего разорения.

Нервная комедийная драма (так и хочется написать, "производственная", потому что шоу на 90% происходит на кухне) с дерганной камерой, резким монтажом и саркастическими диалогами самого черного юмора во втором сезоне превратилась в еще более черную семейную комедию. Чем порадует новый сезон, узнаем уже 27 июня. К счастью фанатов, все 10 эпизодов выйдут одновременно, и уже известно, что "Медведя" продлили на следующий, четвертый сезон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех главных сериальных премьерах мая: это "Татуировщик из Освенцима", "Эрик" и "Темная материя".