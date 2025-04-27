В Україні різко здешевшали яйця: в якому супермаркеті можна купити найдешевші і які ціни в Європі

Продукт буде коштувати ще менше

Курячі нефасовані яйця категорії С1 здешевшали в Україні. В експертному середовищі очікують, що ціни на продукт продовжать знижуватись – адже після передвеликоднього ажіотажу прогнозується спад попиту на нього.

Як розповіли у Ukrainian Agribusiness Club, що зниження цін може бути значним. Зокрема, воно може скласти одразу чверть передсвяткової вартості товару.

Крім того, зазначається, на вартість продукту вплине і збільшення його пропозиції. Адже на ринок масово почне виходити продукція з приватних господарств.

"Уже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення. Що призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%", – розповіли аналітики.

Видання OBOZ.UA пише, що увечері 26 квітня великі мережі супермаркетів продавали їх у середньому по 5,22 грн/штука (52,2 грн/десяток), що одразу на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевше, ніж на початку місяця.

Як змінилась ціна на яйця

на 0,04 грн/штука (0,4 грн/десяток) дешевше, ніж було в середині квітня, за тиждень до Великодня;

на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевше, ніж на початку місяця;

на 0,62 грн/штука (6,2 грн/десяток) нижче, ніж було у середині березня.

Скільки коштують яйця в українських супермаркетах

Вартість курячих нефасованих яєць у мережі супермаркетів "Варус" сягнула 5,39 гривень за штуку. За десяток яєць покупцям доведеться викласти 53,90 гривень.

Курячі яйця торгової марки "Повна Чаша" першої категорії у мережі супермаркетів "Сільпо" коштують 69,29 гривень за упаковку з 10 штук. Це дещо дорожче порівняно з нефасованими яйцями у "Варусі", де десяток обійдеться покупцям у 53,90 гривень.

Мережа супермаркетів АТБ реалізує фасовані курячі яйця під власною торговою маркою "Своя лінія" за ціною 61,50 гривень за упаковку з 10 яєць першої категорії. Т

Що відбувається із цінами на яйця у країнах ЄС

У березні 2025 року ціни на яйця в ЄС були в середньому на 6,7% вищими, ніж у березні 2024 року. У річному обчисленні зростання цін на цей продукт у Чехії перевищило 46%. Це найвищий показник у ЄС. Про це пише Euronews.

За Чехією слідують Словаччина – майже 30% та Угорщина – 26%. Навпаки, у Нідерландах ціни на яйця знизилися на 3,6%, у Люксембурзі впали на 3,2%, а у Греції подешевшали на 2,0%.

Ціни на яйця поповзли вгору з початку 2025 року. У січні спостерігалося зростання цін на 3,4%, а у лютому – на 4,1% порівняно з аналогічними періодами 2024 року.

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