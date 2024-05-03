"Татуювальник Аушвіцу", "Ерік", "Темна матерія": три кращі серіали травня

Почався новий місяць, тож ми традиційно відібрали для вас трійку найкращих серіальних прем'єр травня, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу та щоденних повітряних тривог. Про нові шоу – докладніше в огляді "Телеграфа".

"Татуювальник Аушвіцу", прем'єра – 2 травня

"Лале намагається не піднімати очей. Він простягає руку й отримує клаптик паперу. Йому належить перенести п'ять цифр на руку дівчини, яка тримає цей листок", – так починається роман Гізер Морріс "Татуювальник Аушвіцу", який у 2018 році розійшовся накладом понад 3 мільйона копій. Цю книгу написано на основі реальної історії Людвіга Соколова та його дружини Гіти Фурман. Соколов – словацький єврей, який потрапив до табору смерті Аушвіц-Біркенау в 1942 році, де йому було доручено робити на руках ув’язнених татуювання із особистим номером засудженого до смерті.

Історію кохання Лале та Гіти екранізувала ізраїльська режисерка Таті Шалом Ецер. У ролі 80-річного Людвіга, який розповідає цю історію Гізер Морріс – ветеран Нового Голлівуду Харві Кейтель, відомий по фільмам Квентіна Тарантіно та Мартіна Скорсезе. А саундтрек до серіалу створив один з головних кінокомпозиторів сучасності Ханс Циммер. Перші глядачі вже встигли назвати довгоочікувану екранізацію чуттєвою та зворушливою: чотири епізоди можна знайти в мережі.

"Темна матерія", прем'єра – 8 травня

"На перехресті на себе чекав я, щоб налякати самого себе" , – писав видатний французький сюреаліст Раймон Кено в одному зі своїх віршів. Саме в таку ситуацію потрапив головний герой цього серіалу – фізик Джейсон Дессен із Чикаго. Вчений раптово опиняється в альтернативній версії свого життя. І тепер, щоб повернутися до своєї сім'ї, він повинен пройти через низку паралельних реальностей, а головне (та найбільш неприємне) – зіткнутися з альтернативною версією самого себе.

Головні ролі в екранізації фантастичного бестселеру Джека Крауча, творця серіалу "Сосни", зіграли Джоел Еджертон, відомий по головній ролі у "Садівнику" Пола Шредера, а його дружину — зірка фільму "Реквієм по мрії" Дженніфер Конеллі. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасна, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 26 червня.

"Ерік", прем'єра – 30 травня

Вперше за п'ять років, після телефільму "Брексіт" та серіалу "Добрі перевісники", зірка "Шерлока Холмса" Бенедикт Камбербетч повертається на телебачення. Головний герой психологічного трилеру "Ерік" – один із провідних лялькарів Нью-Йорка вісімдесятих і творець популярного дитячого телешоу. Проте після того, як його дев’ятирічний син Едгар зникає безвісти, Вінсент (це ім’я нашого героя) віддаляється через почуття провини від друзів і родини.

Убитий горем Вінсент знаходить малюнки свого сина, на яких зображена блакитна лялька-монстр на ім'я Ерік, виготовляє його маріонетку у людський зріст та знаходить розраду в дружбі з цим уявним монстром. Незважаючи на не дуже оптимістичний сюжет, серіал має бути цікавим завдяки як завжди точній психологічній грі Камбербетча. А створила серіал британський драматург Ебі Морган, на рахунку якої сценарії до фільмів "Залізна леді", "Сором" та "Суфражистки", а також премії BAFTA та Еммі.