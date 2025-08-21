Пісні цього гурту досі "розривають" всесвітні чарти: який їхній хіт був найпопулярнішим у 2002-му (відео)

Вона продовжує надихати нові покоління слухачів

Авторитетні музичні джерела періодично випускають добірки найзначніших і найпопулярніших музичних хітів. Своєю чергою видання "Телеграф" розповідає про найпопулярнішу композицію, яка "поставила на вуха" меломанів з усього світу на початку 21 століття.

У серпні 2002 року британський гурт Coldplay представив світу сингл, який став однією з візитівок другого студійного альбому колективу A Rush of Blood to the Head. Пісня швидко здобула популярність завдяки своїй емоційній глибині, мелодійності та характерній гітарній партії — вона стала фірмовим звучанням відомих музикантів.

Найпопулярніша пісня 2002 року: хіт Coldplay

Британський хіт In My Place розповідає про внутрішню боротьбу людини, про пошук свого місця у світі та непрості життєві рішення у коханні. Прості, але проникливі тексти соліста Кріса Мартіна у поєднанні з виразним аранжуванням створюють відчуття щирості та легкої меланхолії, які так подобаються шанувальникам гурту.

Сингл зайняв високі позиції у світових чартах: у Британії він піднявся до другого місця, а у США закріпився у верхній частині альтернативних та рок-чартів. In My Place була удостоєна премії Ґреммі за "Найкраще вокальне рок-виконання гуртом або дуетом" на 45-й церемонії. Крім того, пісня двічі номінувалася на премію MuchMusic Video Awards у категоріях "Кращий міжнародний відеогурт" та "People’s Choice: Найкращий міжнародний гурт".

Кліп на пісню Coldplay — In My Place

Музичне відео на пісню наповнене драматичною атмосферою та мінімалістичною візуальною естетикою. Це лише посилило ефект занурення в емоції проникливої композиції.

Нагадаємо, що знамениті музиканти підтримують Україну від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією. У липні 2022 року Coldplay переспівали хіт "Океану Ельзи" українською мовою.