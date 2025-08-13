Ця пісня буквально проникла у серця людей: який хіт 1990 року вважається найпопулярнішим і хто його виконав (відео)

Вона займала верхні позиції у чартах по всьому світу

Музична сцена 1990-го була наповнена різноманітністю: від м’якого попу та ліричних балад до запальних міксів і важкого року. За 10 років до нового століття на неї увірвався американський попгурт із сонячною композицією Hold On.

Пісня жіночого колективу Wilson Phillips, що складається з Карні та Венді Вілсон — дочок Браяна Вілсона з The Beach Boys, і Чайни Філліпс — дочки Джона та Мішель Філліпс з The Mamas & The Papas, з перших нот підкорила слухачів текстом, що надихає. Hold On буквально закликає не здаватися, вірити в себе і, попри труднощі, рухатися лише вперед.

Дебютний сингл Wilson Phillips став головним музичним хітом 1990 року за версією Billboard Hot 100 і був визнаний найпопулярнішим. Легка мелодія та посил, що мотивує, зробили пісню символом надії та внутрішньої сили.

Жіноче тріо підкорило чарти всього за кілька тижнів і набуло світової популярності, а пісня Hold On стала головним музичним досягненням 1990 року в США. Вона і сьогодні залишається візитною карткою гурту, який через 35 років все ще тішить шанувальників концертами та турами.

Через десятиліття композиція, як і раніше, звучить у фільмах та серіалах, залишаючись символом початку 90-х і однією з найяскравіших поп-пісень свого часу.

