Хіт, який вже 25 років "крутять" діджеї у нічних клубах: що це за пісня та хто її співає (відео)

Культова пісня, яка пережила покоління

Двотисячні стали справжньою віхою в історії попмузики — навіть пісні Кузьми досі слухають мільйони. І хоча конкуренція тоді була неймовірно високою, багатьом все ж таки вдавалося пробитися на перші рядки міжнародних чартів. 25 років тому відома американська співачка подарувала світові свій черговий хіт.

21 серпня 2000 року на лейблі Maverick Records була випущена пісня виконавиці Мадонни — Music ("Музика"). З нею знаменитість впевнено вступила до нового тисячоліття.

Music досягла вершини чарту Billboard Hot 100 і стала одним із головних хітів року в США. Він моментально зайняв лідируючі позиції в чартах Австралії, Канади, Італії, Британії та низки інших країн. Через 25 років діджеї й досі ставлять її у клубах.

Композиція принесла Мадонні номінації на премію Grammy у категоріях "Запис року" та "Краще жіноче попвиконання". Енергійний танцювальний трек із незабутнім приспівом — "Music makes the people come together" ("Музика об’єднує людей") — став гімном клубної сцени і закріпив статус артистки як королеви попмузики навіть через два десятиліття кар’єри.

Кліп на пісню вийшов справді культовим. Його режисером виступив Джонас Окленд, а компанію Мадонні у відео склав британський актор і комік Саша Барон Коен — він був у сценічному образі Ali G.

За сюжетом кліпу, Мадонна сідає в автомобіль до Ali G, і разом вони мчать вогнями нічного Лос-Анджелеса. Маршрут приводить їх до стриптиз-клубу, звідки співачка виходить уже в компанії нових дівчат. Особливістю кліпу стала анімаційна вставка:

