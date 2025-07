Під неї танцювали "медляк" і плакали на танцмайданчиках: що відомо про найпопулярнішу пісню 1991 року (відео)

Вона миттєво завоювала серця мільйонів слухачів

У 90-х роках музична індустрія подарувала світу багато талановитих та яскравих співаків і співачок. Хтось із них виконував дискотечні треки, хтось — "важку" музику, а комусь пощастило стати легендою любовних балад. До останніх належить композиція, під яку люди у всьому світі закохувалися, танцювали та плакали. А ще вона стала головним саундтреком до найвідомішого голлівудського фільму.

У 1991 році меломани були буквально захоплені романтичною піснею Everything I Do (I Do It for You) у виконанні канадського співака Браяна Адамса. Вона стала головним музичним супроводом до фільму "Робін Гуд: Принц злодіїв", у якому головну роль виконав Кевін Костнер.

Трек миттєво очолив хіт-паради у понад 30 країнах. У Британії він утримував перше місце рекордні 16 тижнів поспіль, що стало історичним досягненням для UK Singles Chart і залишається одним із найтриваліших лідерств у британських чартах.

"Робін Гуд: Принц злодіїв" (1991). Фото: imdb.com

У США композиція провела сім тижнів на вершині Billboard Hot 100, а загальний тираж синглу склав понад 15 мільйонів копій у всьому світі. Це зробило його не лише найуспішнішою піснею 1991 року, а й однією з найбільш продаваних балад усіх часів.

Пісню написали Браян Адамс, композитор Майкл Кеймен (який працював над музикою до самого фільму) та автор пісень Роберт Джон "Матт" Лендж. Вона відрізнялася надзвичайною щирістю, потужним вокалом і мелодією, що легко запам’ятовується. За свій успіх Everything I Do здобула безліч престижних нагород та номінацій, зокрема Ґреммі (1992), "Оскар" у номінації "Краща пісня до фільму" та MTV Movie Award.

