Він моментально перетворився на світовий гімн вечірок: який безсмертний хіт був популярним у 2003-му (відео)

Цей трек продовжує звучати у клубах по всьому світу

Популярність пісні можна вимірювати по-різному — чарти Billboard, стримінги чи світові продажі. Якщо орієнтуватися на музичні тренди 2003 року, то найпопулярнішою композицією року визначився хіп-хоп-трек, який став світовим гімном усіх клубів та дискотек.

У січні того року світ почув сингл, який змінив клубний жанр назавжди. Пісня In da Club ("У клубі") стала дебютним синглом американського репера 50 Cent (Кертіс Джеймс Джексон III) і миттєво перетворилася на світовий гімн вечірок.

Композиція була випущена напередодні виходу альбому Get Rich або Die Tryin’ і продюсувалася легендарною командою — культовим репером Dr. Dre та легендарним продюсером Майком Елізондо.

Пісня очолила Billboard Hot 100, утримавши лідерство дев’ять тижнів поспіль, і потрапила до топчартів десятків країн. Кліп, знятий Філіпом Атвеллом, в якому 50 Cent постає в образі піддослідного в лабораторії Aftermath, став одним із найвідоміших відео епохи MTV.

З перших секунд чується характерний бітовий вступ, тому не дивно, що In da Club заворожував енергією і драйвом. У тексті 50 Cent відзначає свято життя та особистого успіху, що ідеально збіглося із настроєм слухачів початку 2000-х.

In da Club не лише приніс артистові світову славу, а й зміцнив позиції у жанрі американського хіп-хопу. У 2009 році журнал Billboard включив композицію до списку 100 найкращих пісень десятиліття, а сьогодні вона продовжує звучати на вечірках у всьому світі.

Для самого 50 Cent цей трек став візитною карткою та символом його запаморочливого зльоту у музичній індустрії. Раніше "Телеграф" детальніше розповідав, як зараз виглядає 50 Cent та чим займається іменитий репер.