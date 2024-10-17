"У нас альтернативи немає, крім...": Зеленський відреагував на чутки про відновлення Україною ядерки

Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала обіцяних гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про наміри України створити власну ядерну зброю. Нагадаємо, видання BILD, із посиланням на власні джерела, заявило, що Україна розглядає можливість виробництва власної ядерної зброї.

Відповідну заяву глава держави зробив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми ніколи не говорили, що ми готуємося створити ядерну зброю", — підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, що казав про Будапештський меморандум: Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

"Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО", — додав Зеленський і ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.

Проте журналісти продовжили ставити питання, що стосуються розробки ядерної зброї Україною. Президенту України довелося ще раз спростувати інформацію, а тоді підкреслити, що у своїй заяві він казав про надію на НАТО та про те, що "ядерка не є безпековою парасолькою".

Генсек НАТО також прокоментував чутки про створення Україною і коротко зазначив:

"Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може Україна виготовити ядерну бомбу і що для цього потрібно. Наші журналісти поспілкувалися з радіобіологом та старшим науковим співробітником Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Оленою Паренюк, щоб прояснити всі ці "але".