Боїться за долю Білорусі? Лукашенко хоче, щоб білоруси були на переговорах України з РФ

Знову назвав війну Росії проти України "конфліктом"

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на мирних переговорах України та Росії обов’язково мають бути присутні білоруси. Аргументував тим, що це нібито матиме прямий вплив на інтереси Білорусі.

Відеофрагмент його виступу опублікував близький до пресслужби президента Telegram-канал "Пул першого". Лукашенко назвав війну Росії проти України "конфліктом" та висловив певні побоювання щодо майбутнього Білорусі.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути білоруси. Чому? Тому що це наша проблема, я не хочу, щоб там вирішувалися питання – наші питання – без нас", — мовив Лукашенко.

"Так, вони не відтяпають там до Гомеля, Полісся, не в цьому справа, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", — мовив самопроголошений президент Білорусі, проте не уточнив, кому саме "доведеться віддати" пів країни.

Нагадаємо, Лукашенко підколов "російських Ваньок" і знову заговорив про мир з Україною. Так, він запевнив білорусів, що не хоче війни з Україною і зробить все, для того, щоб мирно співіснувати.

Крім того, Лукашенко пообіцяв допомогти Україні відбудуватися після війни. Щоправда, одразу отримав хвилю відповідей.