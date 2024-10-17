"Ти ніхто. Медаль у д*пу собі засунь": як у Росії виховують фігуристок

Спортсменка не розуміє, що з неї просто знущалися заради результату

Дворазова медалістка Олімпійських ігор із фігурного катання Євгенія Медведєва розповіла, як з неї ліпили чемпіонку. Напередодні олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова попросила у президента РФ Володимира Путіна гроші на льодове шоу.

Відповідний коментар Медведєвої доступний на її YouTube-каналі. Євгенія розповіла, що тренерка принижувала її після перемог на чемпіонаті світу задля успіху на Олімпіаді.

"Я вигравала чемпіонат світу два рази. І обидва рази однакова схема: виграєш — ось цього дня ти радієш; наступного дня показові виступи — ти радієш; приїжджаєш додому, тренер тебе ставить тебе на лід і каже: "Ти ніхто. Ти ж просто ніхто. Ти спортсменка. Медаль свою ось там залиш, в д*пу собі засунь. Че, ти зірка? Ні**єна не зірка. У тебе Олімпіада ще попереду, йди працюй".

І ось це "ти ніхто, ти ніхто, ти ніхто" ... Знаєш, як прикро, як боляче було на той момент? У сенсі "я ніхто"? Та я ж ось – медаль у мене! Світовий рекорд! Ви що взагалі таке кажете? Що за невдячність?" — відзначила фігуристка.

При цьому тепер Євгенія вважає, що тренер все робив правильно. До речі, на той час Євгенія працювала у групі Етері Тутберідзе.

"Тільки зараз я починаю розуміти, що, виявляється, тоді мені все правильно говорили. Це не означало, що я ніхто. Це означало, що якщо я зрозумію, що з цим робити, я стану кимось у майбутньому", — заявила Медведєва.

У мережі вважають, що тренер просто принижував спортсменку.

Раніше Медведєва розповіла, як у російській лікарні їй об спину гасили сигарети. У спортсменки боліла спина і їй порадили звернутися до незвичайного фахівця.