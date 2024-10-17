"Вирішуючий фактор у війні": Рютте попередив країну-друга РФ про наслідки

За словами Рютте, НАТО зробить все для перемоги України

У четвер, 17 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без шкоди для своїх інтересів, оскільки він став ключовим фактором, який сприятиме війні Росії проти України.

На думку Рютте, підтримка Пекіном Москви також вплине на його репутацію, повідомляє кореспондент УНН.

"Китай став вирішальним фактором, що сприятиме війні Росії проти України. Він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості", – сказав генсек НАТО журналістам.

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським глава Північноатлантичного альянсу заявив, що учасники НАТО робитимуть все можливе для перемоги України.

"Я з нетерпінням чекаю дня, коли Україна буде тут як член Альянсу. А на цей момент ми робитимемо все можливе, щоб Україна перемогла", – сказав він.

Рютте також передав месидж "для Володимира Володимировича Путіна": "Якщо він вважає, що він переможе — він не переможе".

Нагадаємо, глава Північноатлантичного альянсу наголосив, що вступ України до НАТО – це вже вирішена справа. За його словами, Україна стане 33-м чи 34-м членом блоку.