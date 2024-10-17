Отримала незаконним шляхом понад 20 млн грн: за "слугу" вже взялося НАБУ

На них вона купила будинок під Одесою

У середу, 16 жовтня, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах уточнила, що йдеться про парламентарку від політичної сили "Слуга народу" Ірину Аллахвердієву (нинішнє прізвище — Кормишкіна).

За інформацією САП, народна обраниця у 2021-2022 роках оволоділа активами, які більш ніж на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період.

Зазначається, що офіційний дохід підозрюваної за цей час та заощадження становили не більше 2,7 млн грн. Їх вона використала на інші цілі.

На вказані гроші нардепка згодом купила будинок під Одесою, де мешкає нині.

"Дії народного депутата України кваліфіковані за ст. 368-5 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — пише пресслужба САП.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої. Йшлося про незаконне збагачення на 20 млн грн

На початку того ж року стало відомо, що Аллахвердієва отримала подарунок на суму 14,3 млн гривень – тоді за неї заступився депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який закликав ЗМІ не "смакувати" новину про "подарунок".