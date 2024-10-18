Навіть підвал можна зробити світлим та затишним: перевірений дизайнерський лайфхак із дзеркалом

Дзеркало – це ідеальне рішення для оформлення кімнати без вікон

Іноді кімнати без вікон перетворюють на затишні робочі кабінети або зони відпочинку, створюючи комфортну атмосферу. Однак відсутність природного світла може створювати відчуття замкнутості та тісноти. Звичайно, за допомогою гарного освітлення можна додати комфорту та затишку будь-якому приміщенню. Але є ще один цікавий дизайнерський спосіб надати таким просторам відчуття легкості та світла – використання дзеркал для імітації вікна. Про це пише House beautiful.

Як створити штучне вікно за допомогою дзеркал

Кімната без вікон може здатися темною та замкненою, але ви можете створити ілюзію вікна за допомогою дзеркал. Цей метод вимагає мінімальних зусиль, але здатний суттєво змінити простір.

Щоб імітувати вікно за допомогою дзеркал, спочатку визначтеся, наскільки великим ви хочете зробити предмет і де ви хочете його розмістити. Ви можете або створити шибки самостійно, або купити дзеркало, яке нагадує вікно.

Оптимальний розмір дзеркала залежить від площі стіни та бажаного ефекту – чим більше дзеркало, тим сильнішою буде ілюзія вікна. Важливо вибрати раму, яка гармоніюватиме з інтер’єром кімнати, чи то класична дерев’яна або сучасна металева.

Як розмістити дзеркало для імітації вікна

Розмістіть дзеркало на стіні так, щоб воно відображало якнайбільше світла з інших джерел, наприклад, світлодіодних ламп або люстр. Добре, якщо дзеркало знаходитиметься навпроти світлої стіни – це посилить ефект додаткового простору та світла.

Деякі дизайнери радять розміщувати дзеркало над робочим столом.

Дзеркало у вигляді вікна робить кімнату світлішою та затишною

Щоб підсилити ілюзію вікна, можна використовувати світлодіодні стрічки або приховані джерела світла навколо дзеркала. Вони створять ефект природного освітлення, ніби за вікном світить сонце або місяць. Для реалістичності можна використовувати віконні штори або жалюзі. Також можна поставити кімнатні рослини або інші аксесуари перед дзеркалом, створюючи відчуття, що за вікном знаходиться сад або природа.

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