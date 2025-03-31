До -8 уночі: коли у квітні Україну накриють морози

Арктичне повітря з боку Фінляндії та Баренцевого моря суне до центральної частини Європи

Аномально тепла погода, яка панувала в Україні протягом березня, незабаром зміниться різким похолоданням. Метеорологи прогнозують суттєве зниження температури вже з середини першої декади квітня.

Весняне тепло поступиться місцем холодним арктичним повітряним масам, що принесуть нічні морози. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозами фахівця, справжнє похолодання прийде в Україну приблизно з 5 квітня, коли холодне арктичне повітря з боку Фінляндії та Баренцевого моря почне просуватися до центральної частини Європи.

Морози очікуються у західних та північних областях країни з 7 квітня. Там нічна температура може знизитися до -2…-8°C. Це похолодання триватиме до 10 квітня.

З 8 квітня холодна повітряна маса охопить всю територію України, знижуючи нічну температуру до -1…+5°C. Таким чином, середньодобові показники температури виявляться на кілька градусів нижчими за кліматичну норму для цього періоду.

За актуальними прогнозами погоди та штормовими попередженнями слідкуйте на сайті Українського гідрометцентру, де вчасно публікують всю необхідну інформацію про зміни погодних умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики розповіли, коли в Україну повернеться очікуване тепло. Зовсім скоро тепла погода знову буде радувати українців.